Ritrovato il corpo del 22enne disperso da 3 giorni in mare a Terrasini

E’ stato ritrovato senza vita il corpo di Antonino D’Amico, il giovane di 22 anni disperso in mare a Terrasini da tre giorni. I sub dei vigili del fuoco e le motovedette della Capitaneria di Porto, dopo aver già battuto la costa anche con l’utilizzo dei droni, stamattina hanno ripreso le ricerche.

E ora la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: il corpo del giovane è stato ritrovato. Il 22enne di Partinico che lavorava in una pizzeria, è stato risucchiato mercoledì scorso da un’onda mentre si trovava sugli scogli in una caletta in contrada Paternella, non lontano da Città del mare e dalla baia di San Cataldo.

Era insieme ad un suo amico ventenne. I due si trovavano su una scogliera che si raggiunge attraversando una scalinata fra le rocce. Improvvisamente un’onda li avrebbe travolti e trascinati in acqua, impedendogli per lunghi minuti di tornare sulla terraferma. Nonostante gli sforzi fatti per vincere la corrente, soltanto il ventenne è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorritori.

Il corpo del 22enne è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo che era stato avvistato da pattuglie della Capitaneria di Porto e della Protezione Civile.