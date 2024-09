Pallavolo femminile B1. Il 2 settembre al via il raduno della Traina al Pala Cannizzaro

Lunedì 2 settembre alle ore 16:00 in sede al PalaCannizzaro è previsto il raduno della formazione di serie B1 in preparazione alla terza serie nazionale il cui campionato prenderà il via il 13 ottobre.

Agli ordini di Eraldo Buonavita coadiuvato da Mauro Di Grande “vecchie” e “nuove” della TRAINA SRL inizieranno un intenso programma di allenamenti alternandosi tra il parquet dell’impianto comunale sede delle gare casalinghe e la palestra DN Fitnessprogram dove verrà svolta la preparazione atletica.Buonavita ha già stilato il calendario delle sedute che prevede due e a volte tre allenamenti giornalieri per poi arrivare alle prime amichevoli (allenamenti congiunti) di preparazione al primo impegno ufficiale stagionale che vedrà la formazione cara alla presidente Oriana Mannella fare il suo esordio in B1 a Crotone.

Queste le convocate:

Palleggiatrici: Elena Cicoria, Milly Apruti

Schiacciatrici: Serena Moneta, Elisa Garofalo, Marta Zaffuto

Opposti: Rita Franceschini e Sonia Caruso

Centrali: Valeria La Mattina, Arianna Giannone, Siria Clemente

Libero: Michela Conti