Fingeva di essere malato e percepiva la pensione di invalidità, ma era per evitare processi: la Dia gli confisca 2 milioni di euro

Ha approfittato del grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, costato la vita alla moglie, Carlo Montella, elemento di spicco del clan Tempesta, per simulare una patologia di mente altamente invalidante grazie alla quale è riuscito a evitare i processi che lo vedevano imputato per gravi reati.

La Dia di Salerno ha notificato a Montella un decreto di confisca da due milioni di euro, emesso dal Tribunale di Salerno, frutto di indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore grazie alle quali si è riusciti a scoprire che Montella era del tutto sano di mente. Le sue patologie avevano convinto i medici e anche i giudici tanto è vero che era riuscito a ottenere un trasferimento in una casa di cura da dove però ha continuato a gestire un lucroso giro di usura e di estorsioni.

Non solo. Proprio attraverso i danni riportati è riuscito anche a ottenere una pensione di invalidità. Tanto è vero che è stato anche accusato di truffa ai danni dello Stato. Gli inquirenti, che non avevano creduto fino in fondo al suo precario stato di salute, hanno installato cimici e videocamere grazie alle quali sono riusciti a confutare le perizie e a rimettere Montella davanti all’autorità giudiziaria, ottenendo anche condanne passate in giudicato. Sentenze che sono alla base della confisca notificatagli nel carcere di Parma dove è detenuto.

Fonte: Ansa.