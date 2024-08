Caltanissetta. Siccità, Bonaffini(Snalv Confsal): “Praticare anche sul territorio Nisseno il meccanismo di intervento già operativo in provincia di Agrigento”

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Manuel Bonaffini, coordinatore Nazionale Comparto Forestale riguardo la siccità.

“Mi pregio inoltrare, alle SS.LL. Ill.me, la presente nota per rivolgere espressa richiesta di voler attenzionare la problematica che la scrivente Organizzazione Sindacale si permette sottoporre alla Loro attenzione.

Qualche giorno fa, a mezzo stampa, questa Organizzazione Sindacale si permetteva, senza alcun tono speculativo, di intervenire, a margine di una comunicazione riguardante il riassetto organizzativo del Comparto Forestale Siciliano, di formalizzare una proposta operativa, ovvero quella di poter utilizzare a servizio della distribuzione idrica i mezzi operativi della Forestale, stante la perdurante siccità che sta attanagliando la nostra Regione con gli evidenti danni tutti oggetto di attenzione da parte delle cronache giornalistiche.

La calamità naturale in commento, che ha affievolito in maniera preoccupante le risorse idriche isolane con gli innegabili e negativi effetti ormai conosciuti ai più, secondo questa Organizzazione Sindacale, imponeva ed impone una costante azione a tutela della collettività.

Senza indulgere a nessuna polemica veniva segnalato, come detto, di poter utilmente destinare all’approvigionamento idrico isolano anche i mezzi del Corpo Forestale non misconoscendo l’importante ed imprescindibile apporto della Protezione Civile e delle Associazioni che fanno capo a quest’ultima.

Ma detto appello è caduto nel nulla salvo verificare, oggi, sempre secondo le notizie, diffuse a mezzo stampa, che forse detta proposta non era così peregrina, tanto che nella vicina provincia di Agrigento è stata e viene messa in campo per alleviare le criticità legate alla attuale e gravissima deficienza di risorse idriche.

Questa Organizzazione si permette di tornare sull’argomento esclusivamente con fare propositivo chiedendo a tutte le Istituzioni in indirizzo di volere valutare la opportunità di rendere praticabile, anche per il Territorio Nisseno, il meccanismo di intervento già operativo nella Provincia di Agrigento sotto l’egida del signor Presidente della Regione Siciliana.

Lo Snalv Confsal rivolge un appello a tutte le Istituzioni in indirizzo perché vogliano porre attenzione, anche, al presente modestissimo contributo in termini di proposta per alleviare una situazione ormai divenuta insostenibile, in tema di approvigionamento idrico, tenendo conto che non solo i cittadini ma tutti i comparti produttivi isolani stanno convivendo con una situazione di insostenibilità non ulteriormente e temporalmente procrastinabile.

Si inviano deferenti ossequi.”