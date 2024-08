Caltanissetta. L’urgenza: Ristrutturare e riaprire il ponte di collegamento in contrada Serra dei Ladroni con contrada Niscima

CALTANISSETTA. Grazie a una richiesta di aiuto pervenuta per mezzo stampa qualche giorno fa, oggi, esponenti dei gruppi “Futura – Costruiamo Insieme la Città” e del Partito Democratico di Caltanissetta, insieme ai consiglieri comunali di “Caltanissetta Futura e Democratica”, Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, si sono recati in Contrada Serra dei Ladroni per ascoltare le istanze dei cittadini riguardo la ristrutturazione e la riapertura del ponte di collegamento in Contrada Serra dei Ladroni con Contrada Niscima.

La chiusura forzata del ponte, avvenuta nel 2018 a seguito di un’ispezione post-crollo del Ponte Morandi a Genova, continua a causare gravi disagi ai residenti. Tra i problemi principali riscontrati figurano l’obbligo di percorrere vie alternative più lunghe e difficili, che complicano notevolmente la vita quotidiana, e l’incremento di erbacce e incuria nell’area circostante. Inoltre, la chiusura di ulteriori strade, come annunciato in relazione ai lavori sulla Ss640, aggraverà ulteriormente la situazione, rendendo ancor più difficile l’accesso dei mezzi di soccorso, con potenziali ripercussioni negative sulla sicurezza e sulla salute dei residenti. Si è appreso che è, nel passato recente, i soccorritori del pronto soccorso hanno dovuto attraversare il ponte con non poche difficoltà e in situazione di pericolo pur di prestare soccorso a una persona che aveva accusato un malore.

Alla luce di queste criticità, i consiglieri si sono impegnati a presentare una mozione consiliare per impegnare l’amministrazione comunale a diffidare il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ad adempiere ai propri doveri in merito alla ristrutturazione e riapertura del ponte. Hanno inoltre richiesto con urgenza un incontro con il Segretario Generale e con il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva a questo annoso problema che affligge la comunità locale. I residenti di Contrada Serra dei Ladroni sono esasperati. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, pertanto si chiede a chi di competenza di risolvere con urgenza questo problema così spinoso.