Serradifalco. Per la sistemazione della SP 133 entro l’anno la gara d’appalto, ad inizio 2025 l’avvio dei lavori

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha reso noto cittadinanza che è in corso di redazione un progetto esecutivo riguardante la messa in sicurezza e rifacimento della pavimentazione stradale della Sp 133 del 1° tratto (da km 0 a km 3,124) e del secondo da km 0 a km 5,882 per un importo complessivo di 1 milione di euro.

L’ex provincia, che ha anche fatto sapere che tale intervento è finanziato tramite delibera del Cipe, ha infatti comunicato il cronoprogramma dell’opera: la gara d’appalto è prevista entro la fine del 2024, mentre l’avvio dei lavori è previsto per l’inizio del 2025.

In tal modo sarà possibile sistemare mettere in sicurezza e pavimentare la strada di Contrada Banduto che collega in pochi minuti anche la zona artigianale alla SS 640.