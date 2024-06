Mussomeli, Piazza Umberto. Il nuovo look e l’utilizzo di “chiazza ranni”

MUSSOMELI – Si erano già notati gli effetti dell’utilizzo della nuova Piazza Umberto, ma il primo scenario offerto dalla riqualificata “chiazza ranni”, dopo l’ultimazione dei lavori, è stata la circostanza dell’altro ieri sera, appunto della finale di calcio Spagna Italia, seguita attraverso il grande schermo che giganteggiava al centro della piazza. Tavolini fuori con servizio bar, gente seduta, ragazzi che gironzolavano, tanta euforia, animazione ed evidentemente tanto tifo per gli Azzurri, anche se al termine della partita, deludente è stata la conclusione (1 – 0 per la Spagna) e con i commenti più variati : ”La Nazionale più scarsa mai vista.

Unica certezza Donnaruma” e ancora “Troppi giocatori spenti, assenti, forse già in vacanza”. Comunque una serata estiva collaudata dalla presenza di tanti cittadini, anche stranieri in soggiorno a Mussomeli. Ma a proposito dell’utilizzo della piazza così si è espresso il sindaco Giuseppe Catania: “Questo è quello che immaginavo con la rigenerazione della piazza. Un luogo di socializzazione, un luogo di aggregazione, in una parola “comunità”.