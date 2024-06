L’amore senza tempo: la storia di una coppia nissena novantenne a spasso per le vie di Capo d’Orlando

In un’epoca in cui l’amore sembra spesso fugace e incerto, la storia di Pasquale e Nina, una coppia di nisseni ultranovantenni con oltre settanta anni di matrimonio alle spalle, è una testimonianza di affetto duraturo e incondizionato.

Lo scorso weekend, i due hanno deciso di concedersi una breve vacanza a Capo d’Orlando, una delle perle della costa siciliana, dimostrando che la voglia di vivere nuove esperienze e di godere della reciproca compagnia non ha età. La loro storia è una di quelle che scaldano il cuore e che ricordano l’importanza dei piccoli gesti quotidiani.

Tra le passeggiate sul lungomare, le cene romantiche, le famose granite orlandine e i tramonti mozzafiato, Pasquale e Nina hanno concluso il loro weekend in modo speciale: un bacio sotto il celebre cartello “obbligo di baciarsi”, un’installazione artistica che invita le coppie a fermarsi per un momento di tenerezza.

La scena, con sfondo le isole Eolie e il famoso faro a fare da cornice, ha attirato l’attenzione di molti passanti, ed è stata immortalata in una fotografia che ha subito fatto il giro dei social. Sì, perché chi l’ha detto che i social sono solo “roba da giovani”?

La loro esperienza a Capo d’Orlando non è solo una dolce storia di due persone innamorate, ma anche un messaggio di speranza e positività: perché, in fondo, l’amore è l’essenza della vita e non smette mai di stupire.