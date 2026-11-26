(Adnkronos) – Dopo una lunga attesa rispetto ad altre piattaforme concorrenti, WhatsApp integra ufficialmente la possibilità di programmare l’invio dei messaggi in anticipo. La novità, definita da Meta come una delle funzionalità più richieste dalla community globale, è disponibile sia per le conversazioni private sia per le chat di gruppo, consentendo di gestire le comunicazioni senza dover restare vincolati all’orario esatto di spedizione. Il meccanismo ideato dagli sviluppatori punta sulla semplicità d’uso: dopo aver composto un testo o allegato foto e video, è sufficiente tenere premuto il pulsante di invio per aprire il selettore di data e ora. L’intervallo temporale supportato parte da un minimo di dieci minuti fino a un massimo di due settimane dal momento della creazione. Una volta impostata la pianificazione, l’utente dispone di una sezione dedicata per visualizzare l’elenco dei contenuti in coda ed eventualmente eliminarli prima della scadenza. Sul piano tecnico, l’invio differito non richiede che lo smartphone del mittente sia acceso, connesso o con la batteria carica al momento della consegna, poiché il sistema gestisce l’operazione in autonomia recapitando il contenuto come un normale messaggio, senza alcuna etichetta distintiva per il destinatario. Meta ha inoltre confermato che l’intero processo rimane protetto dalla crittografia end-to-end, impedendo a terzi e all’azienda stessa di accedere al contenuto prima o dopo la trasmissione. La distribuzione della funzione è già avviata e raggiungerà progressivamente tutti gli account a livello mondiale nel corso delle prossime settimane.

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