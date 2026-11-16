(Adnkronos) – A Webuild la realizzazione della Gabba West Arena. Webuild, parte del consorzio Gather Brisbane (con Plenary Group, Live Nation e Oak View Group), è stata nominata proponente selezionato (successful proponent) per la realizzazione del Gabba Entertainment and Housing Precinct a Brisbane. Webuild progetterà e costruirà la Gabba West Arena, un nuovo polo di riferimento per lo sport e l’intrattenimento nel cuore della città australiana, del valore di circa 1,4 miliardi di dollari australiani (860 milioni di euro). L’avvio dei lavori è previsto all’inizio del 2027. L’intervento darà vita a una destinazione polifunzionale di livello internazionale nel quartiere di Woolloongabba. Cuore del progetto sarà una nuova arena coperta da 17.000 posti, progettata per ospitare eventi sportivi e di intrattenimento. La struttura potrà accogliere fino a 18.700 persone in configurazione concerto e sarà in grado di ospitare eventi musicali e competizioni sportive, comprese alcune gare dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032. Sul fronte tecnologico, la proposta di Webuild punta su soluzioni ingegneristiche avanzate – dagli elementi strutturali prefabbricati ai sistemi di facciate modulari, fino alle strutture in acciaio a grande luce – con l’obiettivo di ottimizzare i tempi di realizzazione, garantire elevati standard qualitativi e assicurare certezza nella programmazione delle attività. Il progetto di Brisbane consolida la presenza di Webuild in Australia, primo mercato estero di riferimento per il Gruppo, che opera nel Paese anche attraverso la controllata australiana Clough. Tra le principali opere in corso di realizzazione figurano Snowy 2.0, il più grande progetto di energia rinnovabile in costruzione in Australia, il North East Link e il Suburban Rail Loop East di Melbourne. Il progetto rafforza inoltre il posizionamento internazionale del Gruppo nel comparto delle infrastrutture sportive, sempre più al centro di programmi di trasformazione urbana e sviluppo economico a livello globale. In questo ambito, Webuild vanta un track record che include la realizzazione dell'Al Bayt Stadium in Qatar, uno degli impianti simbolo della Fifa World Cup Qatar 2022, il Lia Manoliu National Stadium a Bucarest in Romania, che ha ospitato la finale della Uefa Europa League nel 2012, oltre a opere infrastrutturali a supporto di grandi eventi internazionali, come la Linea 4 della Metropolitana di Milano, che collega il centro città con l'aeroporto di Linate e ha contribuito a potenziare l'accessibilità del sistema urbano in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

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