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Volkswagen amplia l'offerta dei propri SUV elettrici introducendo la ID. Cross R-Line, una configurazione caratterizzata da contenuti estetici sportivi e soluzioni tecniche dedicate alla dinamica di guida. Già ordinabile in Germania, la Volkswagen ID. Cross dispone di un motore elettrico da 135 CV alimentato da una batteria da 37 kWh, per un'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 314 km. La caratterizzazione estetica comprende paraurti specifici, luci diurne a sviluppo verticale, cerchi in lega da 19 pollici e calotte degli specchietti retrovisori color antracite. Nell'abitacolo trovano spazio sedili sportivi comfort con rivestimenti dedicati e il sistema luminoso interattivo ID. Light, esteso ai pannelli delle portiere anteriori. La dotazione comprende inoltre proiettori Matrix LED IQ.LIGHT, accesso senza chiave, illuminazione ambientale, retrocamera, cruise control adattivo e sterzo progressivo. Sul mercato tedesco, il prezzo della versione da 135 CV parte da 37.225 euro. Nella seconda metà di marzo 2027 si apriranno gli ordini della variante più potente, equipaggiata con un motore elettrico da 226 CV e 290 Nm di coppia massima. La batteria da 52 kWh permette di raggiungere un'autonomia WLTP fino a 428 km, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,9 secondi. La velocità massima è di 175 km/h. A distinguere questa configurazione sono soprattutto gli interventi sulla dinamica del veicolo. L'equipaggiamento comprende un differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico, sospensioni adattive DCC con assetto ribassato di 15 mm e sterzo progressivo. Una centralina dedicata coordina i principali sistemi del telaio, ottimizzandone il funzionamento in relazione alle condizioni di guida. Ai programmi Eco, Comfort, Sport e Individual si aggiunge l'esclusiva modalità Traction, sviluppata per migliorare la motricità attraverso una gestione specifica dell'erogazione e del differenziale anteriore. Nonostante la maggiore connotazione sportiva, la ID. Cross conserva le caratteristiche funzionali di un SUV compatto. Il bagagliaio offre una capacità di 475 litri, ai quali si aggiungono i 25 litri del vano anteriore.

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