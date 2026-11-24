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Volkswagen riscopre uno dei nomi più rappresentativi della propria storia sportiva con la nuova Golf GTI Rabbit Edition 2027, serie limitata destinata esclusivamente al mercato statunitense e presentata al Salone dell'Automobile di Los Angeles. Il modello rende omaggio alla prima generazione della Golf GTI commercializzata negli Stati Uniti, dove la compatta tedesca era conosciuta come Rabbit. Prodotta nello stabilimento di Westmoreland, in Pennsylvania, tra il 1982 e il 1984, quella versione contribuì a diffondere oltreoceano il concetto di hot hatch, combinando dimensioni compatte, leggerezza e prestazioni sportive. La nuova Rabbit Edition riprende questa eredità attraverso un allestimento specifico, posizionato tra le versioni GTI S e SE. Esteticamente si distingue per numerosi dettagli neri, a partire dalla griglia anteriore e dagli elementi dei fari, che sostituiscono i tradizionali particolari rossi. Neri anche il tetto, le calotte degli specchietti, i cerchi e gli emblemi, questi ultimi derivati dalla Golf R Black Edition. Tra gli elementi distintivi figura la verniciatura Dark Moss Green Metallic, ripresa dalla Golf GTI Edition 50 europea. Sul portellone compare inoltre il caratteristico emblema Rabbit cromato, mentre l'abitacolo introduce rivestimenti sportivi ArtVelours ispirati alla GTI Clubsport. Le modifiche interessano anche la ciclistica. Rispetto alla GTI S, la Rabbit Edition aggiunge le sospensioni adattive DCC, progettate per migliorare il comportamento dinamico. La dotazione comprende cerchi da 19 pollici derivati dalla Golf R, abbinati a pneumatici estivi ad alte prestazioni. Volkswagen non comunica modifiche specifiche alla motorizzazione, concentrando gli aggiornamenti su assetto ed estetica. La commercializzazione negli Stati Uniti inizierà nel secondo trimestre del 2027, con prezzi ancora da annunciare.

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