(Adnkronos) – La storia di Olympe de Gouges – drammaturga e attivista della Rivoluzione francese che nel 1791 pubblicò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina denunciando l'esclusione delle donne dai principi di libertà e uguaglianza proclamati dalla Rivoluzione e che fu ghigliottinata nel 1793 – come spunto per una riflessione sui diritti delle donne, sulla cittadinanza e sull'inclusione sociale. Il 25 novembre (alle 9), in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, all'auditorium Ennio Morricone dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata andrà in scena Olympe, spettacolo scritto e diretto da Francesca Tricarico e interpretato dalla compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto. L'evento del 25 novembre non si limita alla rappresentazione teatrale, ma prevede un momento di confronto con le protagoniste e di approfondimento sui temi della parità di genere, della violenza contro le donne, dei diritti, della legalità e delle opportunità di reinserimento sociale. L'iniziativa si rivolge in particolare agli studenti delle scuole secondarie superiori e dell'università, la cui partecipazione è prevista nell'ambito del progetto di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) con un percorso dedicato ai temi dei diritti, della parità di genere, della libertà e dell'inclusione. Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Le Donne del Muro Alto, un progetto teatrale nato nel 2013 all'interno della Casa circondariale femminile di Rebibbia che coinvolge donne detenute, ex detenute e donne ammesse a misure alternative alla detenzione. Attraverso la formazione e la pratica teatrale, il progetto promuove l'acquisizione di competenze professionali e offre opportunità di reinserimento sociale e lavorativo. Il progetto ha ricevuto anche la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della rappresentazione di Olympe del 25 gennaio 2026 all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

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