(Adnkronos) –

Vince un milione di dollari alla lotteria e viene espulso. Ariel Antonio Velasquez-Morales, cittadino dell'Ecuador entrato illegalmente negli Stati Uniti, paga a caro prezzo il colpo di fortuna pescato con un biglietto della lotteria statale del Massachusetts. Velasquez-Morales ha acquistato un biglietto che si è rivelato vincente. Il 18 novembre, quindi, il fortunato si è presentato per riscuotere il premio e, come da tradizione negli Stati Uniti, ha posato con il mega-assegno per immortalare il momento d'oro con una foto. L'immagine è stata pubblicata sui social dal profilo ufficiale della lotteria. L'hanno vista decine di migliaia di utenti, compresi agenti e funzionari dell'Ice, l'agenzia che contrasta l'immigrazione illegale. Velasquez-Morales è finito sotto i riflettori e la sua vicenda è tornata in primo piano. Dopo l'ingresso illegale nel paese, era stato colpito da ordine d'espulsione nel 2014. Il biglietto da 10 dollari comprato in un punto vendita di East Boston si è rivelato fatale. Sei giorni dopo la vincita milionaria è scattata l'operazione dell'Ice che ha portato all'arresto dell'immigrato.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)