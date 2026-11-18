(Adnkronos) – All'indomani delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, l'attenzione della diplomazia mondiale si concentra sull'inedito vertice trilaterale di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, già soprannominato da molti osservatori la "nuova Yalta". Dietro la portata storica dell'evento, tuttavia, gli analisti del think tank washingtoniano Csis (Center for Strategic and International Studies) intravedono agende divergenti, forti resistenze cinesi al controllo degli armamenti e il rischio di profondi attriti con gli alleati occidentali. A spingere con maggiore convinzione per il tavolo a tre sono stati soprattutto Washington e Mosca, seppure per ragioni profondamente diverse. Secondo Victor Cha, presidente del dipartimento di Geopolitica e Politica estera del Csis, il presidente americano vede nell'appuntamento una straordinaria vetrina mediatica e un'occasione cruciale per consolidare la propria eredità politica dopo il voto interno. "La mia impressione è che Trump voglia davvero tenere questo incontro. Non so se tanto per il valore sostanziale quanto per lo shock mediatico e televisivo che produce", osserva Cha in un'intervista all'Adnkronos, sottolineando come il presidente americano voglia usare questa occasione per intestarsi una svolta storica sul fronte della denuclearizzazione e del controllo degli armamenti, un'ambizione che coltiva fin dagli anni Ottanta. Putin, dal canto suo, punta a trasformare il tavolo a tre in una vetrina che legittimi l'idea che le grandi potenze decidano le sorti del conflitto in Ucraina al di sopra della testa di Kiev e degli alleati europei. "Per Putin, l'aspetto chiave era segnalare la volontà di parlare con il presidente americano e con Xi in modo da suggerire che stiano prendendo decisioni sull'Ucraina, cosa che ovviamente gli ucraini e gli europei non gradiscono", sottolinea Edgard D. Kagan, senior advisor e responsabile della Freeman Chair in China Studies al Csis. Molto più fredda e calcolatrice è, invece, la posizione di Pechino, che riveste anche il ruolo di paese ospite. La leadership cinese teme che l'imprevedibilità di un simile vertice possa sfuggire di mano e rubare la scena agli obiettivi cinesi del summit. Soprattutto, Xi Jinping rifiuta categoricamente di essere trascinato in un negoziato sul disarmo nucleare. "I cinesi non vogliono affatto discutere del controllo degli armamenti con gli Stati Uniti e la Russia, perché ciò suggerirebbe di accettare l'inquadramento secondo cui sono ormai una grande potenza nucleare soggetta a restrizioni o riduzioni delle proprie forze", aggiunge Kagan. Pechino ha infatti ribadito più volte di non voler partecipare a negoziati sulla riduzione degli arsenali finché quelli di Washington e Mosca resteranno nettamente superiori, nonostante la rapida espansione delle forze strategiche cinesi negli ultimi anni. Inoltre, sul piano politico, accettare un tavolo a tre sul nucleare significherebbe per Xi Jinping legittimare l'idea di dover sottostare agli stessi vincoli delle altre due superpotenze. Per questo motivo, secondo Kagan, l'esito più realistico del confronto potrebbe limitarsi a misure informali e di basso profilo, come un accordo sulle notifiche preventive dei lanci missilistici, una dichiarazione congiunta sul mantenimento del controllo umano sulle armi nucleari rispetto all'intelligenza artificiale, oppure una semplice riaffermazione del principio secondo cui una guerra nucleare non può essere vinta né deve mai essere combattuta. A complicare ulteriormente l'agenda del trilaterale è la posizione di Vladimir Putin, che punta a sfruttare il palcoscenico di Shenzhen per discutere della guerra in Ucraina al di sopra della testa di Kiev e delle capitali europee. Una prospettiva che mette a disagio la stessa Cina – che, nei contatti con i leader europei, ha sostenuto che l'Europa debba far parte di qualsiasi discussione sul conflitto – e alimenta i timori di un nuovo accordo tra grandi potenze sulla pelle dei paesi terzi. "In Europa, Zelensky ha definito questo formato una 'Yalta 2.0', e anche il solo fatto di negoziare con Putin potrebbe legittimare la sua posizione e comportare un pessimo ritorno d'immagine per l'amministrazione Trump", sottolinea Kagan. Sullo sfondo del vertice a tre aleggia infine un'ulteriore incognita: un nuovo contatto tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, un'ipotesi concreta che lo stesso presidente americano ha lasciato aperta prima della partenza per l'Asia, precisando che molto dipenderà dalla regia di Xi Jinping. Con l'avanzare del secondo mandato, la costruzione della propria eredità politica diventa una priorità assoluta per Trump, e la Corea del Nord resta il dossier in cui ha investito più tempo e capitale personale, l'unico ambito della politica estera americana in cui le decisioni passano esclusivamente tra le sue mani. La sua eredità politica più grande, specie se dall'Iran non si arrivasse a nulla di concreto. Secondo Victor Cha, il contesto politico successivo alle elezioni di metà mandato rende questo scenario più plausibile rispetto al passato. "Credo che le probabilità di un incontro aumentino dopo midterm, perché il presidente sarà concentrato sulla costruzione della propria eredità non solo attraverso opere fisiche a Washington, ma anche sul piano diplomatico", afferma l'esperto del Csis. "E dal canto loro, i nordcoreani hanno sempre pensato di attendere il voto: vedono Trump più debole e quindi un bersaglio più facile, ma hanno anche il desiderio costante di mantenere un contatto diretto affinché non faccia qualcosa di imprevedibile, come è accaduto in Iran o in Venezuela". Anche su questo dossier, tuttavia, l'ultima parola spetterà in gran parte a Pechino, chiamata a decidere fino a che punto consentire che le iniziative di Trump ridefiniscano gli equilibri del vertice. Un eventuale riavvicinamento, tuttavia, rischia di innescare forti fibrillazioni tra gli alleati regionali, a partire da Seul e Tokyo, già in allarme per la postura sempre più assertiva di Pechino e per la tenuta delle garanzie di sicurezza statunitensi nella regione. "L'amministrazione ha cercato di abbassare le aspettative sul prossimo incontro tra Trump e Xi, descrivendolo più come una visita breve e di routine che come un grande summit", precisa Cha. "L'incontro più sostanziale, secondo quanto mi è stato riferito, si terrà tra tre settimane, a Miami, in occasione del G20". Anche sul fronte economico e commerciale, i dossier più corposi – dalla fragile tregua sui dazi legata ai minerali critici fino alle intese settoriali – sembrano destinati a slittare verso l'appuntamento in Florida. Kagan rileva infatti crescenti attriti sulle mancate forniture cinesi di terre rare concordate l'anno precedente a Busan. "La mia impressione è che rinvieremo le questioni economiche dagli incontri Apec di Shenzhen al vertice del G20 a Miami, dove mi aspetterei almeno un accordo per estendere ulteriormente la tregua commerciale", spiega Kagan, sottolineando che per la Casa Bianca resta fondamentale che Pechino dimostri di rispettare gli impegni presi sul piano della reciprocità. (di Iacopo Luzi)

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