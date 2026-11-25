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L'Ucraina per la prima volta ha abbattuto un drone della Russia utilizzando un laser da combattimento. La svolta, che rappresentà una novità a livello mondiale, viene annunciata da Sergei Beskrestnov, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky per le tecnologie della difesa. Kiev ha utilizzato il sistema di difesa aerea Blysk (Lampo) per abbattere un drone di nuova generazione e difendere infrastrutture critiche. "In Ucraina, diverse aziende sono impegnate nello sviluppo di laser per la difesa aerea. Le tecnologie laser sono molto complesse e costose, quindi è positivo quando qualcuno porta buone notizie", ha osservato il consigliere, specificando che è troppo presto per parlare di produzione in serie. Il programma specifico coinvolge in particolare l'azienda produttrice Carmine Sky. Il sistema Blysk emette un raggio da 4 kilowatt con una portata fino a un chilometro. Secondo i produttori, il raggio impiega alcuni secondi per danneggiare la struttura di un drone che viaggia a oltre 450 km orari ad un'altitudine di circa 6 km. L'abbattimento odierno è il primo successo: nei primi giorni di utilizzo, l'efficacia del sistema era stata penalizzata da nuvole e nebbia. L'impiego del laser su ampia scala, in prospettiva, potrebbe consentire all'Ucraina di ridurre la propria dipendenza dall'acquisto di missili intercettori. Kiev aspetta le forniture americane di Patriot, che vengono acquistati dai partner europei e poi girati all'Ucraina. La carenza di sistemi di difesa espone le città ucraine ai raid quotidiani condotti dalla Russia con missili e droni.

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