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"L'Unione Europea si sta preparando a stanziare un'altra ingente somma di denaro per la guerra. Non si tratta di denaro per la pace". Il Cremlino, attraverso le parole del portavoce Dmitry Peskov, punta il dito contro l'Ue: il sostegno finanziario dell'Unione europea all'Ucraina è benzina sul fuoco secondo Mosca. "I cittadini di Francia, Italia e Germania avranno meno soldi in tasca, riceveranno meno. È così che la vediamo", dice Peskov. "Il processo di pace non sta procedendo senza intoppi. Il regime di Kiev, incoraggiato e spinto dagli europei, è meno incline a un processo di pace e più intenzionato a continuare la guerra a spese, innanzitutto, dei cittadini ucraini, così come dei cittadini dei paesi europei", aggiunge. La ripresa dei negoziati passa anche, e soprattutto, attraverso il dialogo tra Vladimir Putin e Donald Trump. "È vero che il presidente Putin ha un rapporto molto professionale, pragmatico e persino amichevole con il presidente Trump. Questo li aiuta a discutere le questioni più difficili, su cui hanno molti disaccordi, pur condividendo opinioni su alcune materie", dice Peskov. Per Mosca, in questo momento, un elemento di preoccupazione sono le operazioni ucraine condotte lontano dal teatro principale della guerra. Negli ultimi giorni, Kiev ha colpito navi russe nel porto libico di Bengasi. "Vediamo attività terroristica da parte del regime di Kiev nei mari Mediterraneo e Baltico. Questo preoccupa naturalmente gli Stati costieri e, molto probabilmente, l'Alleanza Nord Atlantica nel suo complesso", dice Peskov. "Naturalmente, nessuno vuole che il conflitto in Ucraina si estenda geograficamente. Queste azioni del regime di Kiev sono potenzialmente molto pericolose". Trump, nelle ultime dichiarazioni, si è rivolto anche a Putin con un messaggio per scongiurare l'estensione della guerra. Per il Cremlino, però, il presidente degli Stati Uniti si è rivolto in particolare al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Per quanto riguarda l'espansione del conflitto in Ucraina, sembra che ci si riferisca ai tentativi del regime di Kiev di ampliarne la portata geografica".

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