(Adnkronos) – Nei territori dell'Ucraina occupati, i russi continuano a commettere ogni genere di crimine, stuprando anche bambine "di quattro anni" e donne di "82 anni". Lo denuncia la ministra degli Esteri lettone Baiba Braze, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. La guerra condotta dalla Russia, ricorda, "si svolge nel continente europeo. L'Europa ha interessi, interessi molto diretti, nel ritorno alla pace. Tutti desiderano la pace. L'Ucraina desidera la pace. Non riscontriamo alcun segnale che indichi la volontà della Russia di giungere alla pace". In Ucraina "gli attacchi a cui abbiamo assistito quest'anno, negli ultimi mesi, sono stati tra i più brutali. Proprio lunedì scorso, esattamente una settimana fa, ho presieduto una seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, durante la quale i funzionari dell'Onu hanno fornito dettagli circostanziati sugli orribili crimini commessi dai russi: bombardamenti contro infrastrutture elettriche, ponti, ospedali, autobus civili e centri di aiuto umanitario, oltre a tattiche come il "'doppio colpo (double-tap strike)". "Si è parlato – prosegue – anche della situazione nei territori occupati, caratterizzata da stupri di massa, stupri di gruppo e aggressioni. La vittima più anziana è una donna di ottantadue anni, la più giovane una bambina di quattro anni: tutte vittime di violenze sessuali per mano russa. È dunque del tutto chiaro a che punto ci troviamo in questo conflitto". "Se la Russia non cambierà il proprio approccio alla guerra – aggiunge – se non darà segnali concreti di un reale orientamento verso la pace, potremo negoziare quanto vogliamo, ma la guerra continuerà. L'idea, dunque, che basti concedere qualcosa alla Russia per porre fine al conflitto è del tutto infondata". Per Braze, "è necessaria maggiore pressione sulla Russia, penso, ad esempio, a un ventiduesimo pacchetto di sanzioni, e deve essere ben chiaro che la Russia ha l'obbligo di fermare la guerra. Dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco".

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