(Adnkronos) – L'Ucraina colpisce il ponte di Kerch, in Crimea. Il raid danneggia una fondamentale arteria utilizzata dalla Russia per trasferimenti di personale e risorse. L'attacco è documentato dal video diffuso sui social: le immagini mostrano la fase finale della traiettoria di un missile Flamingo che piomba sull'obiettivo. "E' stato un attacco senza precedenti", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando le proprie forze per un'"operazione senza precedenti in risposta agli attacchi russi contro le nostre infrastrutture". L'attacco ucraino ha danneggiato le sezioni stradali e ferroviarie del ponte.

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