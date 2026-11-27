(Adnkronos) – "Nona, Matteo è il 'board of peace', Kushner, Blair, Netanyahu, Bin Salman, quella roba lì. Non è politica, sono affari e per questo al fondo è sempre stato dalla parte di Mosca". Così sui social il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo a un post di Nona Mikhelidze su Matteo Renzi e l'attacco alle nove russe nel Mediterraneo, in Libia, da parte dell'Ucraina. La Senior research fellow dell'Istituto Affari Internazionali ha parlato nel post di "tajanata di Matteo Renzi: invece di chiedere che cosa ci facesse una nave militare russa 'nel giardino di casa nostra' e perché dal 2014-15 continuiamo a chiudere gli occhi davanti alla destabilizzazione della Libia da parte della Russia – scrive -, ovviamente tace e preferisce chiedere dei droni ucraini". Nel post Mikhelidze ha condiviso il video dell'intervento di Renzi in Senato sull'attacco di Kiev al porto di Bengasi, con il leader di Iv che aveva definito il question time con il ministro Tajani "ridicolo" e la risposta del titolare della Farnesina "semplicemente imbarazzante". "Lei ha detto 'sono stato colto di sorpresa'. Le domando, ma davvero? Davvero davvero? Quando lei rilascia dichiarazioni alle agenzie noi siamo sempre in dubbio se siano dichiarazioni vere o quelle che ormai siamo abituati a definire 'tajanate'…", aveva attaccato Renzi in Aula durante la replica a Tajani nel question time. Poi le domande al ministro: "Noi davvero abbiamo i servizi segreti che non si sono accorti di nulla? O non lo hanno detto a lei perché non la ritengono all'altezza? Signor ministro, è una roba enorme quella che accade in Libia, perché bisogna dire con chiarezza che qualcuno ha aiutato gli ucraini. Voglio ben sperare che non siamo stati noi a portare il conflitto nel Mediterraneo, ma allora quali servizi segreti alleati hanno aiutato gli ucraini a colpire Bengasi? E quando i servizi segreti intervengono in quello che sarebbe il nostro giardino di casa, nel Mare Nostrum, davvero il ministro degli Esteri può dire 'sono stato colto di sorpresa'?", le parole di Renzi in Aula.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)