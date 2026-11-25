(Adnkronos) – L'amministrazione Trump ha notificato l'introduzione di nuovi dazi a 14 partner commerciali, tra cui Cina, Unione Europea, Giappone e India, accusati di "contribuire a un eccesso strutturale di capacità produttiva nel settore manifatturiero a danno delle imprese americane". Lo riferisce la Cnbc, citando un alto funzionario statunitense, secondo cui le nuove tariffe "non supereranno le aliquote stabilite nell'ambito degli accordi commerciali" già raggiunti con Washington. Le misure saranno adottate ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, che consente agli Stati Uniti di contrastare pratiche commerciali straniere ritenute sleali o discriminatorie.

I nuovi dazi non si cumuleranno con quelli già in vigore, a eccezione della Cina, nei cui confronti è prevista una tariffa aggiuntiva del 20%, che si sommerà a quella del 25% introdotta nel 2018 per contrastare i trasferimenti forzati di tecnologia. I nuovi dazi prevedono un'aliquota complessiva del 15%, comprensiva dei dazi doganali ordinari, per Unione Europea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Svizzera, nel rispetto dei tetti fissati dagli accordi commerciali con Washington. Secondo quanto riportato da Axios e Politico, l'Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti (Ustr) propone inoltre tariffe del 18% per Cambogia, Indonesia, Thailandia, Bangladesh e Malesia e del 10% per Singapore. Per Vietnam e India sono previste aliquote rispettivamente del 20% e del 17%, che potrebbero salire al 35% e al 25% in caso di mancata finalizzazione degli accordi commerciali con Washington. Per la Cina è invece prevista una tariffa aggiuntiva del 20% sulla maggior parte delle importazioni, calibrata per preservare la tregua commerciale tra i due Paesi. Esclusi dalla lista per il momento Messico e Norvegia, sui quali prosegue l'indagine americana. Le misure, elaborate dopo un'indagine commerciale avviata a marzo e più circoscritte rispetto ai dazi introdotti in precedenza dall'amministrazione Trump, comporterebbero un aumento medio di circa cinque punti percentuali delle aliquote applicate ai partner interessati e potrebbero entrare in vigore già a gennaio, al termine di consultazioni pubbliche e audizioni. Sono previste esenzioni per alcuni prodotti cinesi oggetto di intese bilaterali, nonché per fertilizzanti, prodotti energetici e alimentari non prodotti negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Unione Europea, il tetto del 15% stabilito dall'accordo commerciale dello scorso anno viene mantenuto, ma i nuovi dazi riguarderanno altre categorie di prodotti che si trovavano ancora al di sotto di quella soglia. Washington propone inoltre un inasprimento dei dazi sulle importazioni di zucchero eccedenti le quote previste e una tariffa del 10% sugli aeromobili brasiliani finora esentati. Donald Trump sceglie dunque di tirare dritto sulla sua agenda commerciale nonostante la netta vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato, trainata dalle preoccupazioni per il costo della vita. Secondo i sondaggi condotti dopo il voto, la stragrande maggioranza degli elettori americani è favorevole al mantenimento o alla riduzione dei dazi, con il sostegno a ulteriori aumenti limitato anche tra gli stessi elettori di Trump.

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