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Caterina Varzi racconta il suo matrimonio con Tinto Brass. La vedova del regista è stata ospite a La Volta Buona a poche settimane dalla morte di Brass, condividendo il dolore ma anche il ricordo del marito: "Il rapporto tra me e Tinto è stato un sodalizio fortissimo, che è andato al di là del rapporto di coppia", ha detto Varzi. "Il vuoto è quindi immenso, incolmabile, ma credo che anche la morte ha una sua bellezza quando arriva indolore e a compimento di una vita straordinaria come la sua e di una storia come la nostra in cui ho dato e ricevuto tutto il possibile. Nella tristezza questo mi dà serenità", ha concluso la donna.

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