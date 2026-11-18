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Un operaio di 49 anni è morto questa mattina, nel Palermitano, travolto dalla terra della cava in cui stava lavorando in contrada Roccalupa a Pollina. Agostino Presti di Lascari lavorava in un cantiere della Toto Costruzioni quando sarebbe stato sommerso da un cumulo di terra e macerie staccatosi dalla parete della cava. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare. "Un’altra famiglia distrutta. Un altro lavoratore che è uscito di casa per lavorare e non è più tornato. Non possiamo più nasconderci dietro la parola 'incidente', dietro ogni morte sul lavoro ci sono responsabilità, mancate tutele e una prevenzione troppo spesso lasciata sul fondo”, commentano Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, e Pasquale De Vardo, segretario della Feneal Uil, commentano la morte di Agostino Presti. Una delegazione della Feneal Uil si è recata sul posto per verificare le condizioni del cantiere e accertare che non ci siano altri lavoratori feriti. “Chiediamo a carabinieri e Spresal di accertare con rapidità e trasparenza ogni circostanza della tragedia – aggiugono – La vita di un operaio non può essere il prezzo di un cantiere. La Sicilia non può continuare a contare morti sul lavoro. Basta condoglianze. Servono controlli, ispettori, sanzioni e tutele reali. Il lavoro deve restituire dignità e futuro, non dolore e lutto”.

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