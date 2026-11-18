(Adnkronos) – Presentato oggi Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del 4° Forum Space&Blue, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, 1° Rapporto Nazionale Space&Blue Economy 2026. 46,3 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 2,4% del PIL nazionale, un moltiplicatore economico di 2,1, 168.000 occupati diretti e circa 35.900 imprese: sono i principali numeri del Rapporto, che analizza le filiere italiane dell’aerospazio e della cantieristica navale e nautica, il loro contributo all’economia nazionale e le prime analogie e interconnessioni tra i due ecosistemi. “Con 46,3 Miliardi di Euro di Valore Aggiunto pari al 2,4% del Pil nazionale, la Space&Blue Economy si afferma come settore emergente centrale per la competitività, la sicurezza e la sovranità tecnologica dell’Italia” – ha sottolineato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina. Il Rapporto è realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare – OsserMare di Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, con il contributo scientifico del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con Assonautica Italiana – Unioncamere e Space&Blue. Lo studio offre una base conoscitiva per approfondire le caratteristiche economiche e produttive delle due filiere, individuare opportunità di integrazione industriale e collaborazione tecnologica e supportare le strategie di crescita delle imprese. Dei 46,3 miliardi di euro complessivi, 14,8 miliardi sono prodotti direttamente dalle due filiere e 31,5 miliardi vengono attivati nel resto dell’economia, attraverso le relazioni produttive e le catene di fornitura a monte e a valle. Il moltiplicatore economico di 2,1 indica che ogni euro di valore aggiunto generato direttamente dalle attività considerate ne attiva altri 2,1 nel resto del sistema economico. Una capacità di attivazione superiore a quella dell’intera Economia del Mare, per la quale il Rapporto richiama un moltiplicatore di 1,8. Nel 2024, la cantieristica navale e nautica contribuisce al valore aggiunto diretto con 10,3 miliardi di euro, mentre l’aerospazio ne genera 4,5 miliardi. Le due filiere occupano complessivamente 168.000 persone, delle quali 125.900 nella cantieristica navale e nautica e 42.100 nell’aerospazio, con una crescita complessiva dello 0,8% rispetto al 2023. Il tessuto produttivo comprende circa 35.900 imprese registrate al 31 dicembre 2025, con una presenza diffusa nella cantieristica navale e nautica e un ruolo centrale dei grandi operatori e dei fornitori specializzati nell’aerospazio. Rilevante anche il contributo ai mercati internazionali: nel 2025 le esportazioni delle due filiere raggiungono 18,5 miliardi di euro, in crescita del 31,4% rispetto all’anno precedente, a fronte del 3,4% dell’export italiano complessivo. Le vendite all’estero ammontano a 10,4 miliardi per la cantieristica e a 8,1 miliardi per l’aerospazio, rappresentando insieme il 2,9% delle esportazioni nazionali. Il saldo commerciale complessivo è positivo per 12,7 miliardi di euro. “L’esperienza maturata dal sistema camerale con il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, giunto alla sua quattordicesima edizione e divenuto un punto di riferimento nelle analisi di settore, si estende oggi alla misurazione del valore delle nuove filiere strategiche per il Paese. Dopo il primo Rapporto Nazionale sull’Underwater, presentato lo scorso luglio, questo 1° Rapporto Nazionale sulla Space&Blue Economy rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione” – ha aggiunto il Presidente Acampora. “Con il nostro Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare mettiamo a disposizione un nuovo strumento permanente di analisi e monitoraggio per misurare il contributo delle interconnessioni tra Spazio, Mare e Underwater all’economia nazionale, individuare nuove opportunità di crescita per le imprese e supportare le scelte strategiche di istituzioni e associazioni”, ha concluso. La presentazione dei risultati del Rapporto è stata affidata ad Antonello Testa, Coordinatore OsserMare e Presidente di Informare, e Paolo Cortese, del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Il 1° Rapporto Nazionale Space&Blue Economy e disponibile qui: https://ossermare.org/pubblicazioni/1-rapporto-nazionale-space-blue-economy/

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