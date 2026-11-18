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Jannik Sinner rischia di operarsi? Il tennista azzurro è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi ormai da diversi mesi, con l'ultima partita giocata che rimane la finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev, che grazie al forfait dell'azzurro è riuscito a scavalcarlo al primo posto del ranking Atp. Le condizioni di Sinner però non sembrano rassicurare l'azzurro. Secondo quanto raccolto da Vanity Fair infatti, Jannik vuole un ulteriore parere medico prima di decidere come proseguire il proprio percorso di riabilitazione e tra le possibilità al vaglio c'è anche quella dell'operazione chirurgica. Sinner, che prova ancora dolore a causa dell'infiammazione al ginocchio causata con ogni probabilità dal sovraccarico di partite, sarebbe quindi pronto a volare negli Stati Uniti per un nuovo consulto medico. All'orizzonte c'è una decisione difficile da prendere e l'azzurro vuole avere tutte le carte in mano. A questo punto però il rientro in Australia sembra non essere più così scontato.

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