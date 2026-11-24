(Adnkronos) – "Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale". Comincia così il messaggio pubblicato sui propri canali social da Jannik Sinner, che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro a Turku. "Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro sostegno. A presto! Jannik", ha concluso nel messaggio.

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