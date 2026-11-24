(Adnkronos) – “Al di là della possibilità di utilizzo delle telecamere con le forze dell'ordine e con i Comuni che aderiranno a questa convenzione, c'è la possibilità di visionare in tempo reale quello che sta succedendo all'interno delle stazioni, perché il fattore tempo in materia di prevenzione è fondamentale per la sicurezza. Ed è proprio questo che andiamo ad aggiungere alla prevenzione dei reati, ma anche poi alla possibilità di perseguire chi ha commesso reati o comunque atti illeciti in generale all'interno delle stazioni. Quindi la visione in tempo reale, il fattore tempo, secondo me è l'elemento in più”. Lo spiega Pier Antonio Rossetti, presidente di FerrovieNord, durante l’incontro con la stampa organizzato per presentare l’accordo siglato con diversi Comuni lombardi, le questure e le prefetture. Un accordo che consente ai comandi della polizia locale di poter accedere in tempo reale, h24, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni' “È in corso un procedimento in cui stiamo cercando l'adesione dei Comuni, lo amplieremo sempre di più – fa sapere Rossetti – Al momento già 15-16 hanno aderito. Naturalmente il percorso è appena iniziato, siamo sicuri che molti Comuni continueranno ad aderire, hanno già aderito anche delle questure, abbiamo poi già parlato con le prefetture, quindi è in corso un'opera di sinergia, naturalmente con Regione Lombardia protagonista, oltre al gruppo Fnm, in cui andremo ad ampliare il raggio per rendere una città, una stazione più sicura, affinché non solo un luogo di passaggio, ma un luogo di vita per tutti i cittadini”. Anche il capoluogo lombardo potrebbe essere tra i comuni che aderiscono all’iniziativa: “Al momento con il Comune di Milano abbiamo avanzato la proposta. Rispetto ai piccoli Comuni la procedura è più elaborata, lo comprendiamo. Stiamo attendendo di perfezionarla”, conclude.

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