(Adnkronos) – “Si parla tanto di sicurezza in questo periodo ed è giusto intervenire. Ferrovienord l'ha fatto con una serie di telecamere che monitorano la situazione quotidianamente, h24. Non vogliamo essere il Grande Fratello, ovviamente, però è un deterrente in più, con tutte le segnalazioni del caso, i collegamenti, le convenzioni con le polizie locali, con i Comuni e soprattutto anche con la questura, la prefettura che da questo punto di vista ha manifestato interesse”. Così l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, all’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano per presentare l’accordo siglato tra FerrovieNord, Regione Lombardia e diversi Comuni lombardi, le questure e le prefetture. Un accordo che consente ai comandi della Polizia Locale di poter accedere in tempo reale, h24, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni' “Oltre al personale, alla Polfer – riprende l’assessore – abbiamo la necessità di impiegare uomini in più, però il capitale umano manca. Non possiamo invadere le stazioni di personale. È chiaro che il monitoraggio video ci consente di avere una situazione reale di quello che succede”. Alle immagini potranno essere utilizzate “solo in caso di necessità e su richiesta espressa delle autorità”, precisa Lucente. La misura contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza del cittadino e in tal senso, “a breve sarà siglata anche la convenzione con FS Security e con Trenord, per aumentare i controlli che riguarderanno l'assunzione anche di 100 nuove persone che controlleranno le stazioni”, conclude.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)