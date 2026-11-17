(Adnkronos) – Sciopero generale anche per i Cobas, che nella stessa giornata della mobilitazione proclamata dalla Cgil, il 20 novembre, incroceranno le braccia e scenderanno in piazza con cortei e manifestazioni, in tutta Italia. A partire da Roma, dove il corteo partirà alle ore 9.30 da piazzale Aldo Moro. Questo l'elenco delle altre piazze a oggi, in aggiornamento: Torino (ore 9.00 piazza XVIII Dicembre), Brescia (corteo da piazza Cesare Battisti dalle ore 9), Bologna (manifestazione in via de' Castagnoli 1 dalle ore 9), Firenze (ore 9.30 Piazza Bambini di Beslam), Lucca (concentramento sindacale alle ore 9 in P.le Verdi e concentramento studentesco alle ore 9 in piazza San Michele), Pisa (corteo con gli studenti dalle ore 9.00 da Piazza Guerrazzi). Viterbo (corteo con gli studenti da Porta Romana, ore 8.30), San Salvo, in provincia di Chieti (presidio con gli studenti dalle ore 7.45 con possibilità di corteo), Napoli (ore 9.30 Piazza Mancini), Bari (ore 9.30 Piazza Federico II di Svevia e Castello – Piazza Massari, con corteo), Brindisi (corteo con partenza dalla stazione alle ore 9) e Cosenza (corteo con gli studenti da piazza Loreto alle ore 9).

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