Scandalo Nvidia, Trump candida a Ceo l’ex numero uno di Apple Tim Cook

(Adnkronos) – Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni dalla guida di Nvidia, affidando temporaneamente la gestione del colosso dei semiconduttori al direttore finanziario in qualità di amministratore delegato ad interim. La decisione fa seguito alla pubblicazione di alcune inchieste giornalistiche relative a relazioni extraconiugali del dirigente, tra cui una presunta frequentazione con una donna sospettata di essere una spia cinese. Mentre il settore tecnologico valuta le conseguenze dell'uscita di scena di uno dei principali protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già indicato pubblicamente un possibile successore: Tim Cook, che lo scorso primo settembre ha lasciato la carica di CEO di Apple per assumere il ruolo di presidente esecutivo. Secondo quanto affermato dallo stesso Trump in un messaggio pubblicato sul social network Truth Social e ribadito poche ore dopo durante un'intervista al podcast Straight Shooter di Stephen A. Smith, l'ex amministratore delegato di Cupertino sarebbe l'unico dirigente in grado di sostituire Huang. Nel corso della trasmissione, il presidente ha elogiato i risultati ottenuti da Cook alla guida dell'azienda fondata da Steve Jobs, sostenendo che Apple non avrebbe raggiunto l'attuale dimensione industriale e finanziaria senza la sua gestione operativa. Al momento, né i portavoce di Nvidia né quelli di Apple hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle parole del capo della Casa Bianca, il quale intrattiene da tempo rapporti diretti con Cook, culminati lo scorso anno nella consegna di una statua in vetro e oro a 24 carati da parte dell'azienda californiana. Durante il suo intervento nel podcast di Smith, Trump ha inoltre riferito di aver parlato telefonicamente con Huang nella giornata di ieri, descrivendo il manager dimissionario come fortemente scosso sul piano personale, soprattutto per le ripercussioni della vicenda sulla moglie e sulla famiglia. Pur definendo l'ex numero uno di Nvidia un talento straordinario e confidando in una sua futura ripresa professionale, il presidente ha precisato che la necessità delle dimissioni resta legata all'effettivo accertamento del ruolo di spionaggio attribuito alla donna coinvolta. Oltre alle dichiarazioni provenienti da Washington, diversi esponenti dell'industria tecnologica hanno espresso nelle ultime ore messaggi di sostegno nei confronti di Huang.

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