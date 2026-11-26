(Adnkronos) – Ultimi incastri per il puzzle del Teatro Ariston. Scaduto lo scorso 23 novembre il termine ultimo per presentare i brani in vista del prossimo Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino è alla stretta finale: una selezione impegnativa per il direttore artistico, che non intende assolutamente derogare al tetto dei 24 artisti in gara all'Ariston. E che quindi ha a dispozione 23 scelte per la gara, dal momento che il 24esimo artista arriverà dalla finale dei Giovani. Così il toto-Big si trasforma in un vero e proprio borsino musicale, con artisti che salgono e scendono nei pronostici per un posto all'Ariston. Secondo le indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, prende decisamente quota la partecipazione di Salmo, che domenica scorsa ha aperto pubblicamente alla possibilità di un suo sbarco in Riviera. E a sorpresa spunta nei rumors il nome di Achille Lauro. L'artista tornerebbe in gara forte di un ampio curriculum festivaliero: concorrente nel 2019 con 'Rolls Royce' (9° posto), nel 2020 con 'Me ne frego' (8° posto), nel 2022 con 'Domenica' e nel 2025 con 'Incoscienti giovani' (7° posto), è stato anche ospite fisso nel 2021 e co-conduttore nella seconda serata dell'edizione 2026. L'artista, inoltre, si sta preparando anche per due serate evento su Rai1. Oltre al clamoroso ritorno dei Jalisse, i rumors più accreditati puntano su Alfa, Annalisa, Emma Marrone, Irama, Ghali, Loredana Bertè e Tananai. Il festival dei rumors ha una forte presenza femminile: si parla anche di Madame, Rose Villain, Gaia, Clara e del possibile debutto da solista di California (ex Coma_Cose). Nel comparto urban e rap si vocifera della presenza di Fresh Mula e Frah Quintale mentre a contendersi la scena indie e pop sarebbero Ariete, Tommaso Paradiso, i The Kolors e i Nu Genea. Tra i giovani, infine, occhi puntati su Sarah Toscano, Emma Nolde, Anna Castiglia, Centomilacarie e Settembre. A questi si aggiungono anche: Lumiero, classe ’97, considerato il nuovo canzoniere di Milano e Mida, cantautore classe '99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano, cresciuto a Milano e già amatissimo dal pubblico dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Il verdetto definitivo, che scioglierà ogni riserva, arriverà l'11 dicembre in prima serata su Rai1 a 'Sarà Sanremo'. Quella sera, oltre all'attesissimo annuncio dei Big che prenderanno parte a Sanremo 77, si sfideranno anche i 6 finalisti delle Nuove Proposte (Petit, Santamarea, Florinda, Nausica e l'inganno, Primogenito e Lens): il vincitore assoluto conquisterà di diritto l'accesso all'Ariston, diventando il 24esimo artista in gara al Festival (in programma dal 16 al 20 febbraio).

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