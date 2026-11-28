(Adnkronos) – “La Cina ritiene fondamentale favorire la collaborazione tra le diverse discipline coinvolte nella salute del cervello, dalla neurologia alla psichiatria, fino alla ricerca di base”. Lo ha dichiarato Yi Wang, della China Brain Health Initiative, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma. “Per questo abbiamo istituito la Chinese Brain Health Initiative, con l’obiettivo di promuovere la salute cerebrale in tutte le fasce d’età. Siamo impegnati anche nella prevenzione e nell’identificazione precoce delle patologie, avvalendoci di tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale, per valutare lo stato di salute del cervello”. Wang ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale: “La salute del cervello è un tema universale, una questione di sanità pubblica, che richiede il contributo dei colleghi di tutto il mondo, dall’Italia a Singapore, così come di molti altri Paesi”. Secondo l’esperta, è necessario “mantenere un dialogo costante per individuare le priorità, condividere conoscenze ed esperienze, diffondere la cultura della salute cerebrale, sviluppare progetti di ricerca comuni e promuovere politiche dedicate. L’International Alliance on Brain Health rappresenta, in questo senso, uno strumento fondamentale per dare concretezza alla collaborazione scientifica internazionale. Dobbiamo unire le nostre forze e procedere in una direzione comune”.

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