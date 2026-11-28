(Adnkronos) – “È importante che ogni Paese si doti di un piano per la salute del cervello. In Africa la popolazione sta invecchiando molto rapidamente», ha dichiarato Alfred Njamnshi, della Brain Research Africa Initiative (Brain), a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma. «Nel nostro continente convivono malattie infettive e croniche, entrambe con possibili ripercussioni sulla salute cerebrale. Nel 2024 ci siamo fatti promotori del primo vertice scientifico africano, riunendo 200 esperti provenienti dai cinque continenti. L’Alleanza si sta impegnando affinché tutte le persone possano condurre una vita attiva e produttiva, indipendentemente dalla presenza o meno di patologie che interessano il cervello”.

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