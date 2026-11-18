(Adnkronos) – Finisce con una nuova vittoria di Alessandro Onorato la "battaglia" legale intrapresa dall’ex sindaco di Roma Ignazio Marino. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Marino contro la sentenza del tribunale civile di Roma dell’ottobre 2023 condannandolo a pagare anche 7.000 euro di spese legali. Al centro della vicenda la richiesta di risarcimento di 50mila euro avanzata dall'ex primo cittadino ad Alessandro Onorato, oggi assessore nella giunta capitolina Gualtieri ma all’epoca seduto tra i banchi dell’opposizione, per le dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione televisiva risalente all’ottobre 2015 sui viaggi all'﻿estero e sull’uso della carta di credito del comune. In quel caso Onorato tra le altre cose aveva affermato che "Marino è stato beccato dichiarando il falso: ha utilizzato la carta di credito per fini non comuni e non istituzionali". L'ex consigliere dell'opposizione si era poi chiesto perché al sindaco "definito marziano" fosse permesso "un utilizzo improprio". "Io – diceva Onorato – personalmente l’ho beccato con le mani nel sacco, cioè mentre aveva dichiarato ai romani dicendo una bugia sul viaggio a Philadelphia e New York che era gratuito per i romani e invece ci è costato ben 28.000 euro, per una finalità che non era di interesse comunale e pubblico". Marino riteneva quelle affermazioni diffamatorie ma sia per il Tribunale che per la Corte d’Appello si tratta di dichiarazioni riconducibili alla critica politica. "Nel caso di specie, le espressioni utilizzate nel corso della trasmissione non costituiscono e non aspirano, ad avviso di questa Corte, a porsi quale pedissequa ricostruzione di fatti inerenti l’operato dell’allora sindaco di Roma, ma – sottolineano i giudici della Prima sezione civile della Corte di Appello di Roma nella sentenza – integrano complessivamente una critica alla conduzione politica della Giunta Capitolina nel periodo in cui Marino ricoprì tale funzione". Per i giudici "lo scopo perseguito non era quello di procedere a un’invettiva personale diretta a Marino, ma quello di rivolgere una critica, seppur aspra, alla gestione politica comunale nel suo complesso e, conseguentemente, del soggetto deputato a presiederla". Dunque "le attribuzioni effettuate nell’intervista televisiva da Onorato e lamentate dall’appellante con la tecnica di isolarne i singoli contenuti, così operandone una contestazione atomistica, sono pertanto da considerare alla luce del contesto complessivo del dibattito, verificandone globalmente la funzione. Avendo già escluso che l’ intervento possa integrare il contenuto di una rassegna di fatti storici, la quale implicherebbe un riscontro di aderenza alla realtà più stringente, esso appare – si legge nella sentenza – espressione di una critica generale alla linea e all’operato politico” dell’ex sindaco. Le espressioni utilizzate da Onorato, quindi, “non appaiono tali da travalicare i limiti della continenza, apparendo dotate della necessaria correttezza formale e dell’astratta funzionalità alla finalità di critica perseguita”. Alla luce di tutte queste considerazioni i giudici d’Appello hanno rigettato il ricorso dell’ex sindaco ritenendo le dichiarazioni di Onorato rientranti nell’esercizio di critica politica.

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