(Adnkronos) – L'integrazione della robotica negli ambienti domestici risponde all'esigenza diffusa di ridurre il carico delle attività ripetitive e recuperare margine nella gestione del tempo quotidiano, come evidenziato da un sondaggio realizzato da ECOVACS secondo cui il 54% dei partecipanti indica la difficoltà di conciliare le pulizie con gli altri impegni come il principale ostacolo nella cura della casa. Dall'indagine emerge inoltre che il 57% degli intervistati concentra le faccende domestiche durante il fine settimana per recuperare quanto rimasto in sospeso nei giorni feriali, mentre il 65% vorrebbe poter trascorrere il weekend senza occuparsi della pulizia; di fronte alla prospettiva di guadagnare due ore libere alla settimana, il 51% le destinerebbe a un hobby, il 37% al riposo e il 34% alla lettura o alla visione di film e serie televisive. Sul piano ingegneristico, questa ricerca di maggiore autonomia si traduce nello sviluppo di piattaforme capaci di combinare aspirazione, lavaggio e navigazione intelligente, come mostrato dalle soluzioni presentate da ECOVACS in occasione di IFA 2026. Nel segmento della pulizia dei pavimenti, il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X12S OmniCyclone riunisce diversi sottosistemi progettati per operare in sequenza: la tecnologia di lavaggio continuo OZMO ROLLER 3.0 utilizza un rullo in microfibra largo 27 centimetri mantenuto costantemente detergente durante la rotazione tramite 32 punti di erogazione di acqua pulita e un meccanismo pressurizzato che espelle i residui raccolti, mentre il modulo FocusJet interviene preventivamente sulle macchie secche attraverso getti d'acqua mirati ad alta pressione per reidratare lo sporco prima del passaggio del rullo. Sul fronte dell'aspirazione, la miniaturizzazione della ventola ad alto flusso d'aria ha permesso di ridurre il volume interno del componente di oltre un terzo per ospitare il gruppo di lavaggio, mantenendo una potenza di 27 AW e una velocità fino a 140.000 giri al minuto, affiancate dal sistema TruEdge 3.0 dedicato ai bordi e agli angoli e dai sensori per il riconoscimento degli ostacoli. Un'impostazione analoga caratterizza il settore dei robot lavavetri, ambito in cui International Data Corporation (IDC) colloca ECOVACS al primo posto mondiale per volumi di spedizione dal 2023 al terzo trimestre del 2025, dove il modello WINBOT W2S PRO OMNI abbina l'algoritmo di pianificazione del percorso WIN-SLAM 4.0 al sistema per i margini TruEdge 2.0, a un dispositivo di nebulizzazione a tre ugelli incaricato di inumidire le superfici vetrate prima dell'azione del panno in microfibra e a una stazione base OMNI pensata per semplificare le operazioni di gestione e manutenzione da parte dell'utente.

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