(Adnkronos) – Dal tatami all'Eliseo, passando per i campi da calcio fino al palazzo presidenziale di Bellevue. Sono le sfide lanciate dal campione olimpico di judo Teddy Riner, che ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027, dall'ex calciatore della nazionale tedesca Thomas Berthold, indicato dall'AfD come candidato alla presidenza federale della Germania. Due 'new entries' che si aggiungono alla lunga lista di sportivi che hanno deciso di intraprendere la carriera politica. Una strada già percorsa da calciatori, pugili, cestisti e altri campioni, alcuni dei quali sono riusciti a raggiungere le più alte cariche istituzionali, dalla guida di grandi città fino alla presidenza di uno Stato. Gli esempi non mancano: dal Pallone d'Oro George Weah, diventato presidente della Liberia, all'ex pugile Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, passando per l'ex calciatore del Milan Kakha Kaladze, alla guida della capitale georgiana Tbilisi. Anche in Italia, Francia e Germania diversi protagonisti dello sport hanno scelto di cimentarsi con la politica, seppure con risultati alterni. In Germania, l'ultimo nome è quello di Berthold, ex difensore della nazionale tedesca campione del mondo a Italia '90, scelto dall'Alternative fur Deutschland (AfD) come candidato alla presidenza federale. Classe 1964, Berthold ha giocato anche in Italia, vestendo la maglia del Verona dal 1987 al 1989 e quella della Roma dal 1989 al 1991, prima di proseguire la carriera in Budesliga, tra Bayern Monaco e Eintracht Francoforte. Berthold non è comunque il primo sportivo tedesco ad avvicinarsi alla politica. L'ex ginnasta Eberhard Gienger, campione mondiale alla sbarra nel 1974 e bronzo olimpico nel 1976, è stato deputato al Bundestag per la Cdu dal 2002 al 2021. Più recente il caso dell'ex canoista Ronald Rauhe, due volte oro olimpico e 16 volte campione del mondo, nominato ministro di Stato per lo Sport e il Volontariato nella Cancelleria federale dal cancelliere Friedrich Merz. Nata in Germania, a Goch, prima di rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali, anche l'ex campionessa olimpica di canoa Josefa Idem ha intrapreso la carriera politica, diventando nel 2013 ministra italiana per le Pari opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili. A livello mondiale, uno dei casi più celebri è quello di George Weah, unico calciatore africano ad aver conquistato il Pallone d'Oro, nel 1995, ed eletto presidente della Liberia nel 2017, al terzo tentativo. L'ex attaccante di Milan e Paris Saint-Germain, esponente del Congresso per il cambiamento democratico (Cdc), ha governato il Paese dal 2018 al 2024, prima di essere sconfitto alle elezioni del 2023. Un altro ex calciatore arrivato alla presidenza è Mikheil Kavelashvili, protagonista di una carriera decisamente meno brillante: appena tre gol in 28 presenze con il Manchester City. Nel 2024 è stato eletto capo dello Stato della Georgia da un collegio elettorale controllato dal partito di governo Sogno Georgiano, alleato del suo movimento Potere al Popolo, in una votazione contestata dall'opposizione filoeuropea. Nello stesso Paese, l'ex difensore milanista Kakha Kaladze, segretario generale di Sogno Georgiano, è sindaco di Tbilisi dal 2017, dopo aver ricoperto gli incarichi di ministro dell'Energia e vicepremier. In Ucraina, l'ex campione mondiale dei pesi massimi Vitali Klitschko guida Kiev dal 2014, dopo essere stato deputato e protagonista delle proteste filoeuropee. Dalla boxe arriva anche il filippino Manny Pacquiao, già deputato e senatore, candidato senza successo alle presidenziali del 2022. L'ex stella del cricket Imran Khan, fondatore del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), è stato invece primo ministro del Pakistan dal 2018 al 2022, mentre il brasiliano Romario, campione del mondo di calcio nel 1994, è approdato prima alla Camera dei deputati e poi al Senato. Negli Stati Uniti, l'ex campione di bodybuilding e attore Arnold Schwarzenegger, repubblicano, è stato governatore della California dal 2003 al 2011, mentre l'ex cestista Nba Bill Bradley, democratico, ha rappresentato il New Jersey al Senato per tre mandati. L'ultimo esempio arriva dalle elezioni di midterm del 2026, con la vittoria in Iowa del democratico Josh Turek, ex campione paralimpico di basket in carrozzina, due volte medaglia d'oro ai Giochi, eletto al Senato dopo aver sconfitto la repubblicana Ashley Hinson. Anche in Italia sono diversi gli sportivi che hanno intrapreso una carriera politica. Tra i più noti c'è Gianni Rivera, Pallone d'Oro nel 1969 e bandiera del Milan, eletto per la prima volta alla Camera nel 1987 con la Democrazia Cristiana, prima di passare al Patto Segni e successivamente al centrosinistra. Sottosegretario alla Difesa dal 1996 al 2001, ha poi ricoperto anche l'incarico di europarlamentare. L'ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro è stato invece deputato dal 1996 al 2001, eletto con l'Ulivo e appartenente al gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra, prima di diventare consigliere comunale a Torino. Più recente il caso dell'ex centrocampista della Roma Damiano Tommasi, già presidente dell'Associazione italiana calciatori, eletto sindaco di Verona nel 2022 alla guida di una coalizione civica sostenuta dal Partito Democratico e da altre forze del centrosinistra. In Francia, prima di Riner, l'ex centrocampista di Milan e Paris Saint-Germain Vikash Dhorasoo si era candidato alle elezioni municipali di Parigi nel 2020 con La France Insoumise, il movimento della sinistra radicale guidato da Jean-Luc Melenchon, senza riuscire a conquistare un seggio. L'ex attaccante del Manchester United Eric Cantona tentò nel 2012 di raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni, con l'obiettivo dichiarato di richiamare l'attenzione sul problema dei senzatetto.

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