(Adnkronos) – In Italia ci sono meno infermieri rispetto agli standard internazionali e, come la popolazione generale, anche loro stanno invecchiando. Esiste però un patrimonio di competenze professionali già presente nel sistema che necessita di essere maggiormente valorizzato, come rivela il secondo Rapporto sulle professioni infermieristiche 2026, realizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che viene presentato integralmente al Forum Risk Management di Arezzo, in corso fino al 27 novembre. Nel nostro Paese – si legge nel report – ci sono 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti, valore significativamente inferiore alla media dei Paesi Ocse di 9,2. Anche a livello regionale emergono differenze rilevanti: si va dagli 8,6 infermieri ogni 1.000 abitanti registrati nella Provincia Autonoma di Trento e nel Lazio agli 8,5 della Liguria, fino ai valori più contenuti osservati in Sicilia (5,4), Calabria (5,3) e Campania (5,2). La distribuzione territoriale evidenzia pertanto come le aree del Paese caratterizzate da maggiori criticità demografiche e assistenziali presentino, in alcuni casi, anche una minore dotazione di personale infermieristico. Questi elementi – commentano gli autori – “delineano una delle principali sfide per la sostenibilità futura del Servizio sanitario nazionale, richiamando l'attenzione sulla necessità di garantire non solo un adeguato ricambio generazionale, ma anche una distribuzione più equilibrata delle risorse professionali sul territorio”. Rispetto al rapporto precedente, questo permette di leggere congiuntamente i dati strutturali, il punto di vista degli infermieri e quello della popolazione, grazie alle oltre diecimila interviste realizzate. Si scopre così che il 98% degli infermieri ritiene di possedere competenze almeno abbastanza adeguate al proprio lavoro e l'82% degli utenti riconosce spesso o sempre le competenze infermieristiche. Allo stesso tempo, però, solo il 40% dei professionisti si ritiene molto o completamente valorizzato nel proprio lavoro: se infatti quasi 7 su 10 esprime un buon livello di realizzazione, resta significativo il 33% che si dichiara poco o per nulla realizzato. La sfida quindi riguarda “sia l'incremento del numero di professionisti sia la capacità di valorizzarne le competenze attraverso nuovi modelli organizzativi e assistenziali”. A livello anagrafico, il 66,2% degli infermieri ha un'età superiore ai 40 anni, con valori che variano dal 61,5% dell'Emilia-Romagna al 72,9% della Liguria. Pur in presenza di differenze regionali, il dato evidenzia una forza lavoro prevalentemente collocata nelle fasce di età più mature, richiamando il tema della sostenibilità nel medio-lungo periodo e della capacità del sistema di garantire un adeguato ricambio generazionale. In particolare, quasi uno su 3 (27%) dichiara di avere una limitazione di idoneità, permanente o temporanea, allo svolgimento delle proprie mansioni. La quota interessa circa il 40% degli over 60. Questo dato, secondo gli autori, dovrebbe essere considerato nella programmazione del fabbisogno di personale, integrandolo con quello derivante dal naturale turnover per raggiunti limiti di età. Secondo i dati Istat (2023), gli infermieri con più di 60 anni rappresentano il 9,6% della professione, pari a circa 39mila professionisti. A questo elemento dovrebbe essere aggiunto anche l'impatto derivante dalla probabilità che gli infermieri over 60 richiedano una revisione delle attività lavorative svolte: la survey evidenzia infatti come tale quota si attesti intorno al 40%.

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