(Adnkronos) – Gli incidenti informatici gravi nel settore dell'energia e delle utility a livello globale hanno registrato un incremento del 94% nel primo semestre del 2026, raggiungendo quota settanta episodi rispetto ai trentasei dello stesso periodo dell'anno precedente e coprendo da soli l'89% del totale rilevato nell'intero 2025. Il quadro emerge dall'approfondimento del Rapporto Clusit 2026 presentato a Milano in occasione del Security Summit Energy & Utilities 2026, appuntamento organizzato da Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, insieme ad Astrea presso la sede di Snam e in collaborazione con AIPSA, Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale. Sul piano della distribuzione geografica, per la prima volta l'Asia risulta l'area più colpita con il 41% degli attacchi complessivi, pari a ventinove casi contro i dieci dell'intero 2025, mentre in Europa l'incidenza percentuale scende dal 49% al 26%, pur a fronte di una crescita in valore assoluto da dodici a diciotto episodi nel confronto semestrale. I ricercatori precisano che tali dati risentono della diversa trasparenza informativa tra le varie aree geografiche e ricordano che il comparto è sottoposto a requisiti stringenti rafforzati dalla direttiva europea NIS2, la quale classifica energia, acqua potabile e acque reflue tra i settori ad alta criticità.

Alessio Pennasilico, del comitato scientifico di Clusit, ha commentato l'influenza del contesto internazionale e l'evoluzione tecnologica degli strumenti offensivi: “Le tensioni in Medio Oriente pesano sui dati, ma attribuire un incidente è sempre più difficile: l’intelligenza artificiale mette strumenti sofisticati, velocità ed efficacia alla portata di tutti, e rende sfumato il confine tra criminali, hacktivisti e possibili attori statali. Per chi gestisce un impianto idrico o una rete elettrica, però, la difesa non cambia: conta ridurre l’impatto, chiunque ci sia dietro”. L'analisi delle matrici degli attacchi evidenzia come il cybercrime a finalità di lucro rappresenti la causa nettamente prevalente con il 91,4% degli eventi noti (sessantaquattro casi su settanta), toccando il valore più alto degli ultimi cinque anni, mentre l'hacktivism scende all'1,4%, minimo dal 2021, e l'information warfare sale al 7,1% con cinque incidenti concentrati tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile 2026 contro organizzazioni energetiche mediorientali in concomitanza con l'escalation legata all'Iran.

Nel 77% degli episodi (cinquantaquattro su settanta) il vettore di intrusione non è stato divulgato, poiché cinquantatré casi riguardano esfiltrazioni di dati che non lasciano emergere pubblicamente la tecnica iniziale; tra i sedici attacchi di cui si conoscono i dettagli operativi predomina il malware con dodici episodi tutti riconducibili a ransomware, tra cui quelli ai danni di un impianto di trattamento delle acque, un operatore di oleodotti e un distributore elettrico, mentre lo sfruttamento diretto delle vulnerabilità si ferma a un solo caso e gli attacchi DDoS a due. Nonostante l'aumento numerico, lo studio rileva una maggiore capacità di contenimento dei danni nei contesti più delicati: pur rientrando sessantanove incidenti su settanta nelle tre fasce di maggiore severità, la quota di eventi classificati come "Critical" scende dal 39% al 30%, toccando il livello più basso dal 2021, accanto a due casi "Extreme", mentre cresce al 66% la fascia "High". Lo stesso Pennasilico ha sottolineato il legame tra protezione digitale e responsabilità sociale delle imprese: “Oggi per molte aziende dell’energia e delle utility la cybersecurity è parte integrante dell’ESG: significa dimostrare diligenza e consapevolezza del proprio ruolo, per meritare la fiducia del Sistema Paese. Nel settore Energy & Utilities anche pochi incidenti sono un rischio inaccettabile per la società civile, perché le conseguenze possono toccare intere città o regioni. Con l’interdipendenza anche geografica tra i servizi, inoltre, un incidente locale può scatenare un effetto domino dagli impatti molto più ampi: per questo serve un miglioramento continuo della security posture”. Lo studio completo è consultabile sul portale ufficiale di Clusit (www.clusit.it), realtà fondata nel 2000 presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano che oggi riunisce oltre settecento organizzazioni e collabora con istituzioni nazionali, forze dell'ordine, agenzie governative, centri di competenza come Cyber 4.0 e START 4.0 e organismi internazionali tra cui ENISA, Commissione Europea, ITU, OCSE e UNICRI.

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