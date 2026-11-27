(Adnkronos) – A quindici anni dall'avvio delle proprie attività in Italia, LinkedIn registra una crescita degli iscritti passata da circa 2 milioni nel 2011 a oltre 27 milioni nel 2026, con quasi nove aziende su dieci (89%) dotate di cinquanta dipendenti o meno, mentre le analisi di LinkedIn Pulse restituiscono il quadro di un mercato del lavoro attraversato da trasformazioni settoriali, dall'affermazione dell'intelligenza artificiale e da una fase di selezione prolungata. Nel corso di questo quindicennio le figure in più rapida espansione sono cambiate profondamente, passando dai ruoli legati al marketing digitale, alla consulenza SEO, alla content strategy e ai primi profili di data science tra il 2011 e il 2013 alle specializzazioni in computer vision, data protection, sanità, manifattura e comparti come vino e agricoltura tra il 2014 e il 2016, fino ad arrivare alla fase 2021-2026 in cui AI Engineer e AI Director guidano la crescita e oltre la metà dei ruoli emergenti rientra nell'area STEM. Dopo la crescita costante tra il 2017 e il 2018 (con picchi vicini al +15% annuo), il crollo del lockdown nell'aprile 2020 (-57,7% su base annua) e il rimbalzo tecnico dell'aprile 2021 (+176,6% rispetto al minimo dell'anno precedente), il tasso di assunzione rilevato sulla piattaforma è rimasto al di sotto dei livelli dell'anno precedente per quarantotto mesi consecutivi da ottobre 2022 a settembre 2026, pur mostrando a settembre 2026 un terzo miglioramento mensile consecutivo con il -11,1% annuo, dato più contenuto rispetto ad agosto 2025 e giugno 2026. A settembre 2026 soltanto i servizi ai consumatori e la pubblica amministrazione mantengono tassi di assunzione superiori rispetto al 2016, mentre tecnologia, manifatturiero, servizi professionali e commercio al dettaglio mostrano maggiore cautela. Sul fronte delle competenze, spiccano quelle trasversali, problem solving, lavoro di squadra e negoziazione, insieme a intelligenza artificiale generativa, agenti IA e Large Language Models, mentre il lavoro ibrido corrisponde a circa il 23% degli annunci retribuiti a fronte di circa il 29% delle candidature. Nell'ultimo anno le assunzioni tra i professionisti della Gen Z sono calate del 2,5%, a fronte di flessioni più marcate tra Millennials (-27%) e Gen X (-22,7%), con il 93% dei giovani della Gen Z che ritiene la rete di contatti essenziale per orientarsi nella carriera, mentre l'indicatore dell'attività imprenditoriale segna un +26% annuo a settembre 2026 e la quota di donne founder sale dal 27% del 2019 a quasi il 30% nel 2026.

Restano tuttavia evidenti le disparità nella progressione verso i vertici: in Italia le donne rappresentano il 51% dei profili entry-level su LinkedIn ma scendono al 36% tra i manager di primo livello, al 35% tra i director e al 27% nei ruoli C-Suite (appena 1,9 punti percentuali in più rispetto al 25% del 2015), e nelle aziende dedicate all'intelligenza artificiale la presenza femminile passa dal 37% nei ruoli entry-level al 29% nel mid-level, al 28% tra i director e al 13% nel C-Level.

Il Country Manager di LinkedIn Italia Marcello Albergoni ha commentato l'evoluzione della piattaforma: "Quindici anni fa, la tecnologia stava iniziando a ridefinire il modo in cui le persone raccontavano la propria identità professionale e le aziende individuavano i talenti. Allora la missione di LinkedIn Italia era accompagnare imprese e professionisti HR verso un nuovo approccio al recruiting, aiutandoli a scoprire il potenziale delle connessioni digitali. Oggi LinkedIn è parte integrante della quotidianità delle imprese italiane e quella trasformazione ha assunto una portata molto più ampia: la tecnologia è diventata parte del modo in cui lavoriamo, ci raccontiamo, costruiamo relazioni e riconosciamo il valore delle competenze. Con l'intelligenza artificiale, e in particolare con l'IA agentica che affianca il professionista e le sue ineguagliabili abilità umane, si è aperto un nuovo capitolo, in cui la tecnologia evolve a risorsa capace di contribuire a ridefinire il modo in cui i professionisti cercano opportunità e i recruiter individuano e valorizzano i talenti". Gli indicatori elaborati da LinkedIn e LinkedIn Pulse (disponibili su www.linkedin.com) misurano le variazioni del tasso di assunzione e la popolazione osservata sulla piattaforma nei rispettivi periodi di riferimento, senza rappresentare i volumi assoluti complessivi del mercato del lavoro nazionale.

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