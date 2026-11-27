Nel girone B del campionato di Prima Categoria, l’8^ giornata propone un importante anticipo del sabato con la sfida del “Tomaselli” tra l’Atletico Nissa (nella foto) e la Belsitana (ore 15). Per la squadra del presidente Salvatore Messina si tratta di un’importante occasione per allungare in classifica e attestarsi in una posizione di classifica più adeguata rispetto a quelle che sono le ambizioni di questa squadra.

Al Tomaselli, dunque, nell’anticipo del sabato l’imperativo d’obbligo è uno solo e si chiama “Vittoria”. Vincere per avviare una rimonta targata Atletico Nissa che permetta di dare nuova verve ad un campionato fin qui dominato dall’Animosa Civitas Corleone che ha visto protagoniste le altre nissene come Accademia Mazzarinese, Riesi e Campofranco, ma non ancora l’Atletico Nissa! Ecco perchè l’occasione odierna è da non lasciarsi sfuggire. Arbitrerà l’anticipo tra Atletico Nissa e Belsitana Giuseppe Failla di Agrigento.

Domenica il resto del programma. L’Accademia Mazzarinese affronta in casa il Prizzi (ore 14,30). Anche qui l’occasione per Battimili e compagni, è di quella da non lasciarsi scappare in quanto un eventuale successo dei padroni di casa significherebbe portarsi a + 7 dai palermitani mantenendo il secondo posto in classifica. Arbitrerà Accademia Mazzarinese – Prizzi Ausilio Signorino di Agrigento. Trasferta parecchio impegnativa per il Riesi 2002 di Paolo Di Francisca che affronterà la capolista Animosa Civitas Corleone (ore 15). In questo caso, i riesini si troveranno di fronte una squadra chem fin qui, giocando tra le mura amiche, non ha mai steccato. Insomma, match sulla carta non facile, anche se il Riesi ha tutto per mettere in difficoltà chiunque. Arbitrerà il confronto Giacomo Sciacca di Marsala.

Infine il Campofranco Calcio di Carmelo Giordano affronta in casa la Giovanile Collesano. In questo caso, la parola d’ordine è vincere per conquistare la prima vittoria della gestione Giordano. I presupposti ci sono tutti: il Campofranco c’è e vuole dimostrarlo con i risultati. La squadra giallorossa può e deve fare risultato per risalire in classifica e rimettersi in gioco in chiave play off. Dirigerà l’incontro Gabriele Traina di Palermo.

Questa infine la classifica del girone B di Prima Categoria: Animosa Civitas Corleone 19, Accademia Mazzarinese 16, Prizzi e Riesi 12, Atletico Cccamo e Sporting Termini 11, Campofranco e Atletico Nissa 10, Alessandria della Rocca 7, Giovanile Collesano e Polisportiva Castellana 4, Belsitana 2.