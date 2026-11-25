(Adnkronos) – "Sono molto orgogliosa e anche commossa di aver ricevuto questo premio, un riconoscimento che non mi aspettavo e per il quale sono profondamente grata alla presidente Iannone, all’Associazione e al Comitato d’onore con il suo presidente". Lo ha detto Emanuela D’Alessandro, ambasciatrice e consigliere diplomatico del Quirinale, tra le personalità insignite del premio 'Le Ragioni della Nuova Politica', promosso dall’associazione 'L’Alba del Terzo Millennio' e tenutosi a Roma presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato. "Questo premio giunge in qualche modo a coronamento dei miei quasi quarant’anni di carriera diplomatica, una professione che incarna tutti quei valori di cui l’Associazione si fa promotrice. Per questo sono infinitamente grata per il riconoscimento ricevuto", ha concluso D’Alessandro.

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