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Porsche si prepara a inaugurare un nuovo capitolo nella storia delle proprie sportive a due posti. La prima Porsche 718 Boxster completamente elettrica ha raggiunto la fase conclusiva dello sviluppo, in vista dell'anteprima mondiale prevista nel primo trimestre del 2027. Il costruttore tedesco ha scelto un'architettura specifica per preservare le caratteristiche dinamiche della Porsche 718 Boxster elettrica, evitando la tradizionale collocazione della batteria sotto il pianale. Denominata E-Core, questa configurazione prevede l'installazione dell'accumulatore da 800 Volt alle spalle dei sedili, nella posizione precedentemente occupata dal propulsore endotermico. La soluzione consente di mantenere una seduta ribassata e una distribuzione delle masse del 40% all'anteriore e del 60% al posteriore. Il peso complessivo risulta paragonabile a quello delle attuali 911 Cabriolet equipaggiate con tecnologia T-Hybrid. Dalla 911 derivano numerosi componenti della ciclistica, tra cui lo sterzo della Carrera GTS e il differenziale autobloccante a controllo elettronico PTV+. Per la prima volta sulla Boxster sarà disponibile anche l'asse posteriore sterzante. Tutte le versioni saranno a trazione posteriore. La variante più performante accelererà da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, raggiungendo una velocità massima superiore a 250 km/h. Una delle principali novità tecnologiche è rappresentata dal sistema E-Shift, previsto di serie sull'intera gamma. Attivabile mediante un pulsante, riproduce il funzionamento di una trasmissione PDK a sette rapporti, consentendo al conducente di selezionare le marce virtuali attraverso le levette al volante oppure di utilizzare la modalità automatica. L'esperienza è accompagnata dalla riproduzione acustica del motore boxer a sei cilindri della Boxster GTS di generazione 981. Disattivando il sistema, le levette permettono invece di selezionare tre differenti livelli di recupero energetico. Il programma di sviluppo ha coinvolto prototipi impegnati per circa quattro milioni di chilometri, affrontando temperature comprese tra i 30 gradi sottozero della Svezia e i 51 gradi della Death Valley.

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