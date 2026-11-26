(Adnkronos) – "Dopo qualche giorno di riposo e un miglioramento delle mie condizioni, sarò nuovamente sul palco insieme ai miei compagni per i concerti di Montréal e Toronto. Non potrò suonare la chitarra, sarà il bravissimo Filadelfo Castro a occuparsi delle mie parti". Così Dodi Battaglia in un video condiviso su X aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo la rottura del polso, avvenuta a seguito di una caduta poco prima di partire per il tour dei Pooh che si sta svolgendo ora negli Stati Uniti, che celebra i 60 anni di carriera. "Avrei tanto voluto essere a Chicago e a Vancouver con i miei amici ma le mie condizioni non me l'hanno permesso. Ora invece sono contento nell'annunciarvi che i medici mi hanno detto che posso viaggiare e sarò presente nei concerti di Montréal e Toronto. Canterò tutte le canzoni dei Pooh ma non suonerò la chitarra. Spero veniate in tanti".

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