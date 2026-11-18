MILANO (ITALPRESS) – Qonto, piattaforma di gestione finanziaria per le PMI europee, annuncia di aver ottenuto la licenza di istituto di credito. “A meno di dieci anni dal suo lancio – si legge in una nota di Qonto – la licenza apre un nuovo capitolo nello sviluppo dell’azienda, consentendole di arricchire progressivamente la propria piattaforma integrata di servizi bancari e gestione finanziaria con una gamma più ampia di soluzioni di finanziamento e risparmio per le PMI europee. Qonto ha ottenuto la propria licenza di Istituto di Pagamento nel 2018 e dal 2019 opera attraverso un sistema core banking proprietario. Da allora, ha progressivamente ampliato la propria offerta, andando oltre i servizi bancari per le imprese e includendo strumenti di gestione finanziaria, come fatturazione, contabilità e gestione delle spese, oltre a soluzioni di finanziamento come Pay Later”.

La licenza di istituto di credito, continua la nota, “amplia ora in modo significativo il perimetro delle attività che Qonto è autorizzata a svolgere e rappresenta una nuova fase nel suo percorso regolamentare. Il riconoscimento fa seguito alla richiesta presentata nel 2025 e arriva in un momento in cui l’azienda può contare su solide basi regolamentari, di governance, operative e finanziarie, inclusa una redditività sostenuta dal 2023”.

L’accesso ai finanziamenti e la gestione dei flussi di cassa continuano a rappresentare una sfida per molte piccole imprese. Secondo un’indagine condotta da Qonto su 1.659 lavoratori autonomi e microimprese in Francia, Germania, Italia e Spagna, il 28% degli intervistati ha dichiarato di aver perso opportunità a causa della mancanza di finanziamenti, mentre quasi la metà ha indicato la gestione dei flussi di cassa come una delle principali sfide ricorrenti. Per rispondere a queste esigenze, Qonto “potrà ampliare i servizi di finanziamento e risparmio offerti direttamente, integrandoli con gli strumenti bancari e di gestione finanziaria già disponibili. Riunendo in un’unica piattaforma attività finanziarie, analisi e accesso al credito, potrà rendere più semplice per le imprese individuare le proprie esigenze e intervenire di conseguenza, che si tratti di gestire il capitale circolante, finanziare investimenti o valorizzare la liquidità disponibile”.

“Fin dal primo giorno abbiamo costruito Qonto da imprenditori, peri imprenditori, partendo da una convinzione semplice, cioè che chi contribuisce a costruire l’economia europea merita un partner finanziario che condivida la stessa ambizione – ha dichiarato Alexandre Prot, co-fondatore e CEO di Qonto -. Il divario di 400 miliardi di euro nel finanziamento delle PMI europee mostra quante imprese non abbiano ancora accesso al sostegno finanziario di cui hanno bisogno. Questa licenza rafforza la nostra capacità di supportare le imprese in ogni aspetto della loro gestione finanziaria, dall’operatività quotidiana al finanziamento della crescita. Allo stesso tempo, restiamo fedeli al nostro DNA tecnologico, ai valori che ci contraddistinguono come scale-up e alla nostra costante ricerca dell’eccellenza, per offrire sempre il meglio ai nostri clienti in tutta Europa”.

– foto ufficio stampa Qonto –

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