(Adnkronos) – La serie animata dedicata a Magic: The Gathering ha un titolo e una data. Si chiamerà Planeswalker e sarà distribuita su Netflix nel 2027. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato online, aperto da Roy Graham, responsabile della narrazione del franchise, che ha confermato la realizzazione del progetto. Il percorso della serie è stato lungo. Nel 2019 era stato comunicato lo sviluppo di un adattamento animato affidato ai fratelli Joe e Anthony Russo, registi di diversi film del Marvel Cinematic Universe. Quell'iniziativa non è andata in porto. Nel 2024 Netflix ha dichiarato di voler comunque realizzare una serie tratta dal gioco di carte collezionabili, ma di averne avviato una nuova lavorazione, ripartendo dalle basi. Dalle anticipazioni emerge una scelta di impostazione visiva. Nel mondo di Magic ogni piano di esistenza costituisce un universo autonomo, e per questo ciascuno avrà un'identità propria in termini di design, animazione e linguaggio cinematografico. La produzione intende quindi differenziare l'aspetto della serie a seconda dell'ambientazione in cui si svolge l'azione. Secondo la sinossi, la storia seguirà Chandra Nalaar, descritta come una piromante instabile, perseguitata per i propri poteri e segnata dal passato. Sulla trama le informazioni restano limitate. È indicata la presenza di una forza malevola contro cui Chandra e altri planeswalker, i viaggiatori in grado di spostarsi tra i piani, si alleeranno per impedire una guerra dai effetti catastrofici, capace di mettere a rischio la loro stessa esistenza.

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