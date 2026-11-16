(Adnkronos) – Sarà Philippe Diallo il candidato sostenuto dal calcio europeo nella corsa alla presidenza della Fifa, in programma il 18 marzo 2027. La Uefa ha infatti annunciato il proprio appoggio al presidente della Federcalcio francese, individuato come possibile alternativa all'attuale numero uno del calcio mondiale, Gianni Infantino. La decisione è arrivata al termine di un incontro presieduto da Aleksander Ceferin, al quale hanno preso parte le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo della Uefa e nel Consiglio della Fifa. Al termine della riunione, i partecipanti hanno invitato ufficialmente Diallo a presentare la propria candidatura, assicurandogli il sostegno dell'intero fronte europeo. Il passaggio formale arriverà nella giornata di domani, quando il Comitato Esecutivo della Federazione calcistica francese sarà chiamato a ratificare la candidatura. Alla base della scelta della Uefa c'è la volontà di imprimere un cambiamento alla gestione della Fifa. Nel comunicato diffuso da Nyon emergono infatti diverse perplessità sull'attuale direzione dell'organismo internazionale. Le federazioni europee chiedono una maggiore unità all'interno della comunità calcistica, insieme a una gestione fondata sulla trasparenza e su una collaborazione più stretta con le federazioni nazionali e le confederazioni. Tra le priorità indicate figura anche una maggiore attenzione allo sviluppo del calcio in tutte le aree del mondo, un impegno che deve rappresentare il fulcro dell'attività della Fifa. Secondo la Uefa, Diallo avrebbe le caratteristiche e l'esperienza necessarie per guidare questo percorso. Il dirigente francese ha accolto l'invito e si prepara dunque a entrare ufficialmente nella competizione elettorale. La scelta di puntare sul 63enne dirigente francese arriva dopo la decisione di Arsène Wenger di non partecipare alla corsa per la presidenza. Tra i nomi in campo, oltre a quello di Gianni Infantino, figurano anche l'ex calciatore svizzero Ramon Vega e Kozo Tashima, già presidente della Federcalcio giapponese.

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