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Edda ha 96 anni vive nella Rsa Cardinal Colombo di Morosolo, a Casciago, in provincia di Varese e aveva chiesto solo un regalo a Babbo Natale: ricevere un messaggio dal suo idolo di sempre, Roberto Baggio. Il suo desiderio era stato consegnato ai 'Nipoti di Babbo Natale', il progetto dell’associazione 'Un Sorriso in Più', che realizza i desideri degli anziani nelle case di riposo di tutta Italia. L’annuncio, condiviso su ‘Buone Notizie’, sezione del Corriere della Sera, è arrivato fino al mittente del desiderio. La famiglia Baggio venuta a conoscenza del sogno di Edda, le ha inviato un regalo speciale: il libro di Roberto Baggio, autografato e accompagnato da una dedica speciale. "Alla grande Edda con affetto e amicizia, un abbraccio forte forte. Roberto Baggio". Emma, che da sempre ha una grande passione per la Fiorentina, dove Baggio ha giocato per cinque anni, lo ha ringraziato con un videomessaggio condiviso proprio sulla pagina Instagram 'nipotidibabbonatale': "Mamma mia, che bello. Ciao Roberto. Quante volte ti ho visto, bravo. Bello e bravo. Grazie tante. Un bacio", dice la donna emozionata e incredula. La leggenda del calcio italiano ha risposto al video con tre cuoricini blu.

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