ROMA (ITALPRESS) – Sono bastati appena cinque giorni per raggiungere il quorum delle 50 mila firme necessarie alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la rivalutazione integrale delle pensioni. “Un risultato raggiunto in tempi record, che testimonia il forte interesse e la mobilitazione di cittadini e pensionati su una questione che incide direttamente sul potere d’acquisto delle pensioni e sulla tutela dei diritti previdenziali”, si legge in una nota del Comitato promotore.

Al centro dell’iniziativa c’è il meccanismo di rivalutazione delle pensioni adottato dai governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, caratterizzato da criteri fortemente penalizzanti e non conformi al meccanismo originariamente previsto dalla legge, che stabiliva una rivalutazione piena degli assegni anzichè le riduzioni introdotte di anno in anno.

Secondo le stime del Comitato promotore, “sono circa 3,5 milioni i pensionati già interessati da queste disposizioni. Una platea destinata ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi dieci anni, periodo durante il quale continueranno a prodursi gli effetti delle misure previste dal provvedimento. Nel corso dello stesso decennio, la legge di Bilancio in discussione prevede un risparmio di ben 14 miliardi di euro, ottenuto esclusivamente attraverso le minori rivalutazioni applicate ai trattamenti pensionistici e, quindi, a carico dei pensionati. Tra l’altro, contro questa programmazione decennale, si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione. La proposta di legge sostenuta dal Comitato non si limita a chiedere il ripristino della rivalutazione integrale, ma prevede anche l’introduzione di un nuovo indice di rivalutazione, maggiormente aderente alla realtà economica attuale, oltre a ulteriori strumenti di tutela del valore delle pensioni”.

Per il Comitato promotore, “il raggiungimento del quorum rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un primo, importante traguardo. La mobilitazione, tuttavia, non si ferma ai primi cinque giorni: ne restano altri 175 per ampliare ulteriormente la partecipazione e proseguire con determinazione la raccolta delle sottoscrizioni, anche attraverso la modalità cartacea”.

“Dobbiamo dare un segnale forte e chiaro alla politica da parte dei 3,5 milioni di pensionati interessati da queste misure. Il raggiungimento del quorum è soltanto il primo passo: ora è necessario continuare a coinvolgere i cittadini e rafforzare ulteriormente la partecipazione, ha detto il sindacalista Ezio Gallori.

Subito dopo la festività dell’8 dicembre si terrà un incontro online con tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a contribuire alla raccolta delle firme sul territorio. Nel corso della riunione saranno illustrate le indicazioni operative e fornite tutte le informazioni necessarie per organizzare e avviare la raccolta delle sottoscrizioni in forma cartacea.

La proposta di legge “punta a garantire la rivalutazione integrale delle pensioni, riaffermando un principio fondamentale: la pensione non è un privilegio, ma un diritto che deve essere tutelato nel tempo – continua la nota -. L’iniziativa riguarda non soltanto chi è già in pensione, ma anche i lavoratori attivi, chiamati a difendere oggi il valore futuro dei propri trattamenti previdenziali. La sottoscrizione online è semplice e può essere effettuata attraverso il portale ufficiale del Ministero della Giustizia, autenticandosi con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il testo integrale della proposta di legge è consultabile e scaricabile prima della firma”.

Il Comitato promotore, conclude la nota, “invita tutti i cittadini aventi diritto di voto a sostenere l’iniziativa e a contribuire alla sua diffusione, coinvolgendo amici, familiari e colleghi. Il raggiungimento del quorum è un primo risultato importante, ma la partecipazione resta fondamentale per dare forza a una battaglia che riguarda milioni di persone. Difendere la rivalutazione delle pensioni significa difendere il valore del lavoro, il potere d’acquisto e i diritti delle generazioni presenti e future”.

Per consultare la proposta e firmare:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7900000

– foto ufficio stampa Comitato promotore della legge per la rivalutazione delle pensioni –

(ITALPRESS).