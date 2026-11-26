(Adnkronos) – "Con il progetto 'governance multilivello' il Dipartimento della Funzione Pubblica mette in campo una iniziativa che ha come obiettivo quello di affrontare in modo sistematico e strutturale la fragilità organizzativa dei comuni". Lo ha annunciato Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, alla 43sima Assemblea Anci in corso a Verona. “Abbiamo individuato 21 aree territoriali – ha spiegato il ministro – che faranno da laboratorio per l’introduzione di strumenti pratici per sostenere i piccoli comuni”. “Non dobbiamo dimenticare – ha aggiunto Zangrillo – che i Comuni fino a 5mila abitanti rappresentano circa il 70% dei 7.896 enti italiani e oltre 1/3 di essi opera con un massimo di 5 dipendenti complessivi. A questo dobbiamo aggiungere che oltre il 70% dei comuni sotto i 10mila abitanti ricorre a convenzioni per avere il segretario generale. In questo contesto vogliamo promuovere un modello di cooperazione tra le varie istituzioni del territorio". "Abbiamo inoltre introdotto – ha spiegato – misure specifiche per sostenere i piccoli Comuni, dal contributo per le spese dei segretari comunali negli enti fino a 5 mila abitanti allo stanziamento di un milione di euro per aiutarli a reclutare professionalità specializzate nell'innovazione tecnologica, passando per un Fondo da 50 milioni nel 2027 e 100 milioni dal 2028 per ridurre il divario retributivo tra il personale degli enti locali e quello delle altre amministrazioni. Gli enti locali sono il vero motore della Pubblica amministrazione. Perché è nei Comuni che lo Stato incontra quotidianamente i cittadini". “C’è una cassetta degli attrezzi per i comuni per cercare di aiutare le realtà territoriali e soprattutto quelle più piccole a disporre di tutti gli strumenti che servono per poter agire", ha spiegato il ministro. "Noi qui davanti abbiamo una platea di sindaci che sono veramente degli eroi perché soprattutto in molte realtà, mi riferisco alle aree interne alle realtà più piccole, svolgono delle attività essenziali per la nostra collettività con una ristrettezza di risorse che veramente è preoccupante e quindi ci dobbiamo occupare dei nostri dei nostri territori, anche perché la vera pubblica amministrazione è quella dei territori, perché se la pubblica amministrazione ha la missione di servire i cittadini, chi è che sta più vicina ai cittadini sono i sindaci, sono i consiglieri comunali, sono gli assessori, sono le realtà territoriali. Abbiamo individuato le 21 aree territoriali che praticamente rappresentano un po’ tutto il nostro territorio nazionale delle grandi città ai piccoli comuni alle aree interne stiamo sviluppando una serie di esperienze di buone pratiche”.

Quanto ai conti pubblici, ha precisato Zangrillo: "A chi dice che ci stiamo preoccupando troppo di garantire il rispetto delle regole europee e del patto di stabilità, la risposta è che noi oggi in Europa siamo probabilmente il Paese che è meglio riconosciuto come quello che ha fatto i compiti a casa". "Abbiamo stanziato, ed è stato il primo governo a farlo nella storia repubblicana, delle risorse statali per sostenere le finanze dei comuni, 50 milioni di euro per il 2027, che ne rendono 100 nel 2028. Adesso, d'accordo con il ministro Giorgetti e sulla base delle richieste, delle istanze che ci sono state fatte negli incontri con Anci, vedremo se c'è la possibilità di reperire ulteriori risorse per dare aiuto, per dare contributo ai comuni", ha spiegato ancora Zangrillo.

"C'è grande attenzione – ha sottolineato – verso glienti territoriali, naturalmente dobbiamo fare i conti con la necessità di garantire una tenuta dei conti dello Stato. Non dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che stiamo facendo, dal punto di vista finanziario per il Paese, quindi la necessità di tenere i conti in ordine, si ribalta poi dal punto di vista dell'immagine di affidabilità del Paese e quindi è uno degli elementi necessari per poter guardare allo sviluppo dell'Italia nel futuro". "Permane una distanza tra le retribuzioni medie dei ministeri, delle persone che lavorano nei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali. Ho sempre detto, fin dal primo giorno del mio insediamento al Ministero della Pubblica Amministrazione, che la vera Pubblica amministrazione è quella che sta più a contatto con la comunità, con la collettività e quindi gli enti territoriali ed è questo il motivo per il quale io mi sono concentrato su una serie di iniziative intese a sostenere gli enti territoriali, sulla formazione, sulla disponibilità dei segretari comunali, sulla possibilità di riconoscere delle risorse per accompagnare, per sostenere il processo di modernizzazione degli enti territoriali, per occuparci delle aree interne" ha detto ancora il ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo all'assembrlea dell Anci.

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