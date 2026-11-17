(Adnkronos) – Confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro la condanna in primo grado a 16 anni per Isabella Internò, imputata per l'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis﻿ Bergamini, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. La Procura Generale aveva chiesto 23 anni, sette in più della condanna inflitta in primo grado, considerando l'aggravante della premeditazione e la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche. Per anni la morte del calciatore era stata archiviata come suicidio, tesi a cui la famiglia non ha mai creduto, riuscendo – anni dopo – a far riaprire il caso.

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